Prorogate le funzioni di Dirigente e Direttore Generale facente funzioni di I.R.C.A., IRCAC E CRIAS fino al 30 aprile 2025 a Pietro Tortorici, quadro direttivo di quarto livello presso Crias, che dallo scorso giugno è stato incaricato dal Cda di IRCA di ricoprire questo importante ruolo nella fase di fusione dei due enti IRCAC e CRIAS in I.R.C.A. – Istituto Regionale per il Credito Agevolato.

Il Consiglio di Amministrazione dell’I.R.C.A., presieduto da Vitalba Vaccaro, nel corso della seduta dell’8 aprile scorso, nell’urgenza di assicurare l’operatività e la funzionalità degli Enti Ircac e Crias, ha deliberato l’attribuzione temporanea fino al 30 aprile 2025 delle mansioni di Direttore Generale f.f. di Irca – Ircac e Crias al Dott. Pietro Tortorici. Tale incarico viene attribuito nelle more della definizione della procedura concorsuale per titoli per l’individuazione del Direttore Generale dell’I.R.C.A. in itinere.

“La riconferma unanime da parte del Cda a Direttore Generale f.f. – afferma Pietro Tortorici – alla guida dell’I.R.C.A. fino al 30 aprile è per me motivo di orgoglio e soddisfazione. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la stima che questo Consiglio di Amministrazione ha dimostrato ancora una volta nei miei confronti.

In questa fase cruciale in cui il Governo regionale richiede un ulteriore sforzo agli Organi dell’Ente, mi adopererò con il massimo impegno – conclude Tortorici – a proseguire con efficacia l’attività già avviata nei mesi scorsi per giungere all’obiettivo comune del definitivo accorpamento di Ircac e Crias e la creazione di I.R.C.A., il nuovo Istituto vocato al credito agevolato alle imprese siciliane”.

Luogo: PALERMO, Ausonia, 83

