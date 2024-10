L’opera “Pioggia sui rumori” verrà presentata in Sicilia, in numerose tappe. Primo appuntamento sarà Agrigento venerdì 25 ottobre alle ore 18:30, al Circolo Culturale Empedocleo. Interverranno oltre all’autore Federico Li Calzi, il critico Beniamino Biondi e l’editore Antonio Liotta della casa editrice Medinova. A moderare l’incontro sarà la scrittrice Maria Concetta De Marco. La declamazione di alcuni versi della raccolta è affidata all’attrice Barbara Capucci.

L’evento sarà impreziosito dalla musica e dalle esibizioni dal vivo dell’Elegans Trio composto da Lavinia di Stefano (clarinetto), Julia di Stefano (flauto) e Isabella di Salvo (pianoforte).

Il libro: “Pioggia sui rumori”

Lo scrittore siciliano Federico Li Calzi torna in libreria con un canzoniere, una raccolta di componimenti in versi pubblicata da Medinova. “Pioggia sui rumori”appare sin dalla copertina un’opera intima e introspettiva, frutto di un accurato lavoro di selezione e riorganizzazione di poesie scritte tra il 2018 e il 2023. In questi versi c’è spazio per l’amore ma anche per la perdita, a cui si aggiunge l’inesorabile trascorrere del tempo e la ricerca continua di un senso in questa vita terrena.

La silloge gioca sulla contrapposizione tra uno stile poetico minimalista e la complessità tematica delle questioni relative alla natura umana, in una dimensione che oscilla tra la perdita e il ricordo. La particolarità stilistica risiede nella costante presenza di effetti sonori evocanti immagini potenti. Un talento, quello di evocare atmosfere intense e tangibili che Federico Li Calzi aveva già mostrato nelle precedenti pubblicazioni e che riconferma in questo nuovo lavoro poetico.

Queste le parole dell’autore Li Calzi:

“Il libro Pioggia sui rumori rappresenta la naturale evoluzione del mio stile senza mai stravolgere quelli che sono i punti di forza della mia poetica, cioè il ritmo e la musicalità del verso allontanandomi sempre più dal frasario lirico delle prime raccolte per lasciare spazio ad un linguaggio parlato”.

La forte presenza del suono che diventa segno – quindi significante e significato – è anticipata nel titolo dell’opera di cui l’autore stesso chiarisce il senso nelle note inziali:

“Il titolo regge le diverse chiavi di lettura che si avvicendano in questo canzoniere che, attraverso la fusione tra temi e suoni, crea una situazione stilistica singolare: lo sforzo a trattenere, con lo schema del suono, tutto ciò che nella vita si perde”.

In tutti i componimenti poetici c’è spazio per la visione dell’autore, che manifesta le emozioni tra cui la paura e l’incertezza, trattando argomenti come lapietas umana, la potenza del sogno e la bellezza effimera della vita. Un atteso ritorno per l’autore siciliano sulle scene poetiche e letterarie nazionali dopo la pubblicazione nel 2022 del suo primo romanzo “Il peso del dubbio”.

Luogo: Vicolo S. Giuseppe, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Data Inizio: 25/10/2024

Data Fine: 25/10/2024

Ora: 18:30

Artista: Federico Li Calzi

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.