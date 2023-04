Plastic Free, in 600 per ripulire il Foro Italico. Il gruppo Mangia’s coinvolge i dipendenti

di Press Service

24/04/2023

E’ un vero successo l’iniziativa “Plastic Free” che si è tenuta anche a Palermo sul prato del Foro Italico: con oltre 600 partecipanti, il capoluogo siciliano risulta la prima città per numero di volontari coinvolti che, nel complesso, hanno rimosso circa 4 tonnellate di rifiuti da uno dei luoghi simbolo della città, fra cui 70 sacchi di indifferenziata, 60 sacchi di plastica, 25 sacchi di vetro, 30 sacchi di cartone, ingombranti di varia natura come, bidoni, reti, residui di barche e copertoni, ed anche un monopattino.

“Oggi con la nostra onlus stiamo realizzando in tutta Italia 333 appuntamenti e la città che ha risposto con il maggior numero di volontari è ancora una volta Palermo – afferma il vice referente di Plastic Free per la Sicilia Dario Scalia – dobbiamo essere orgogliosi di questo risultato. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente ed al contenimento dell’utilizzo delle plastiche monouso. Quest’anno abbiamo anche stretto una collaborazione anche con l’azienda Coripet che ci consentirà di rigenerare e riutilizzare parte della plastica che oggi abbiamo raccolto che quindi non andrà a finire nell’indifferenziato come purtroppo capita con le plastiche deteriorate dal mare che purtroppo non possono essere riciclate”.

“Crediamo fortemente che un’azienda come la nostra debba contribuire a questo tipo di iniziative che preservano il nostro pianeta. Del resto l’ambiente è la nostra materia prima – afferma Marcello Mangia, presidente del gruppo Mangia’s – Aeroviaggi Spa, che ha supportato l’evento attraverso una donazione. – La nostra comunità – continua Mangia – ha aderito con grande entusiasmo sia qui a Palermo che a Sciacca dove hanno partecipato alla giornata di raccolta dei rifiuti oltre 200 nostri lavoratori”. “Mi sono innamorata di Palermo fin dal primo giorno – afferma Marie Blanche Le Mauff, dipendente del gruppo Mangia’s e volontaria di Plastc Free – ho aderito a questa iniziativa perché voglio dare il mio contributo per sensibilizzare la gente a non sporcare questa bellissima città che è Palermo”.

