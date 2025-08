Nel cuore della Sicilia rurale, il turismo si reinventa grazie all’innovazione digitale e alla sostenibilità ambientale promossa dal progetto Star Growth co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma SMP. Il progetto coinvolge Italia, Bulgaria, Cipro, Romania, Slovenia e Grecia, protagoniste del cambiamento le PMI del settore turistico.

In Italia, le PMI sono state selezionate su tutto il territorio nazionae dal partner italiano di progetto, l’ente palermitano IRSEI ETS, che ha guidato i beneficiari anche attraverso percorsi formativi su sostenibilità, certificazioni green, digitalizzazione e strategie SEO. Oltre alla partecipazione a percorsi formativi mirati, ogni struttura ha ricevuto un voucher da 7.500 euro per investimenti in tecnologie digitali e pratiche sostenibili.





In Sicilia, le attività hanno beneficiato strutture nei territori di Alcamo, Castellammare del Golfo e Collesano nelle Madonie. In particolare, queste strutture hanno rafforzato la propria presenza online, migliorando il posizionamento dei propri siti ed i propri e-commerce, oltre a valorizzare l’offerta turistica in ottica sostenibile.

Un impatto concreto che supera i confini regionali e delle strutture ricettive, portando un’ondata di innovazione e sostenibilità nelle aree rurali italiane, spesso escluse dai grandi circuiti turistici, come afferma Carlo Muccilli dell’eco-hotel Milletto a Campitello Matese (CB):

“La campagna di adesione al progetto Start Growth, consente di sensibilizzare gli ospiti sulle pratiche sostenibili adottate ed incoraggiarli a partecipare attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale durante il soggiorno e al loro rientro”.





Tra gli appuntamenti più significativi per il progetto, il seminario tenuto a Palermo nel Novembre 2024, dedicato alle certificazioni ambientali per le strutture ricettive che ha suscitato grande interesse su temi come ESG, ISO 14064-1 e accessibilità nel turismo.

Come racconta Sabrina Paolino, proprietaria del B&B L’Lalbero Maestro di Ivrea (TO):

“Il progetto Star Growth ha permesso […] di migliorare significativamente la qualità dell’offerta turistica, grazie anche alla partecipazione a momenti di formazione sia online che in presenza molto ben organizzati da IRSEI anche per la presenza di esperti. Questi percorsi formativi hanno favorito l’adozione di pratiche sostenibili e una maggiore attenzione all’integrazione con l’ambiente naturale circostante, valorizzando così l’esperienza degli ospiti e la gestione della struttura..”





Il progetto si concluderà con un workshop finale a Palermo, previsto per l’autunno 2025, dedicato al peer-to-peer learning e allo scambio di buone pratiche al quale tutte le imprese del territorio Siciliano e Nazionale sono invitate a prender parte.

Le Strutture interessate possono contattare giorgia.saccheri@irsei.org.

