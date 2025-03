Di Re.GIS e delle nuove procedure per ottenere le risorse finanziarie del PNRR si è parlato questa mattina durante il webinar organizzato dall’ANCI Sicilia.

Obiettivo dell’incontro, illustrare il percorso pratico da seguire per l’inoltro delle richieste di anticipazione, erogazioni intermedie e saldo, con particolare attenzione alla modulistica da compilare e alla documentazione da formare.

Gli interventi. Si è trattato di un primo confronto tra gli operatori degli enti locali che ha registrato circa 250 partecipanti che hanno seguito gli interventi di Andrea Ferri, responsabile della Finanza locale ANCI-IFEL, di Massimo Allulli, responsabile Politiche per la coesione e PNRR, e di Caterina Tantillo, avvocato ed esperta ANCI Sicilia.

Tra gli intervenuti anche Margherita Rizza, segretario generale della Regione siciliana, e Caterina Murania, responsabile del Servizio Attività contabile del Fondo sviluppo e coesione.





Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano. "Considerando le tante richieste di confronto e di chiarimenti che sono arrivate dai comuni dell'Isola– il presidente e il segretario generale dell'ANCI Sicilia – abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo incontro anche con l'obiettivo di chiarire alcuni meccanismi basilari per rendere più snello il percorso di profilazione e accreditamento in Regis e, di conseguenza, più snello il percorso dei pagamenti. La nuova disciplina sostituisce di fatto quella del D.M 11 ottobre 2021 per cui sia a livello centrale che da parte dei soggetti attuatori si rende necessaria una revisione delle modalità. Ogni amministrazione dovrà, quindi, rivedere i propri procedimenti adattandoli a quanto contenuto nel decreto attuativo dell'art. 18-quinquies, anche rispetto alle richieste di rimborso già presentate in base al quadro normativo attuale. Per gli attuatori, invece, sarà necessario definire molto bene le modalità di predisposizione e sottoscrizione delle attestazioni".





Il Decreto. Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 si è data attuazione a quanto previsto dall’articolo 18-quinques della legge 7 ottobre 2024, n.143. Il decreto, al fine di assicurare tempestivamente la liquidità necessaria ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR, stabilisce le modalità di presentazione delle richieste per l’anticipazione fino al 30%, i trasferimenti intermedi fino al limite cumulativo del 90% e il saldo finale fino al 10%.

Il Decreto prevede anche che le risorse siano trasferite entro trenta giorni dalla richiesta.

