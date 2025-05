Caltanissetta si prepara ad accogliere ancora una volta la vibrante energia della carovana del podismo con la ventiquattresima edizione del Trofeo Kalat, storico appuntamento di corsa su strada che si conferma un pilastro del calendario atletico siciliano e nazionale. L’evento, organizzato dall’ASD Track Club Master Caltanissetta, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del CONI Sicilia, è pronto a infiammare le strade domenica 25 maggio 2025.

Il Trofeo Kalat sarà tappa del Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada con la sesta prova e sarà valido come terza prova del Grand Prix Interprovinciale Caltanissetta/Enna.

Il cuore pulsante della manifestazione, sarà nei pressi dello Stadio Palmintelli di Viale della Regione, che accoglierà giuria e concorrenti per la riunione fissata alle ore 8.00. Alle 9.30, il via alla gara agonistica vedrà sfidarsi le categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master maschili e femminili su un percorso, tecnico di 10 km. articolato su tre avvincenti giri. Contestualmente, gli Allievi e le Allieve si misureranno su un tracciato di 3,4 km (un giro).

L’albo d’oro della manifestazione racconta storie di fatica e successi. Lo scorso anno, a imprimere il proprio nome nell’annuale del Trofeo Kalat, furono Domenico Conti e Angela La Monica. I record del percorso appartengono invece a Davide Ragusa (32’10) e Tatiana Betta (38’20).

Per coloro che domenica dovessero battere questi record é previsto un buono da 100 euro da spendere presso Mega Hobby Sport. Premi in ceramica invece per i primi tre classificati assoluti, uomini e donne.

Accanto all’agonismo, il Trofeo Kalat apre le porte a tutti gli appassionati con la “ViverEco Run for Fun”, una corsa (o camminata) non competitiva di 3,4 km. anch’essa su un giro, pensata per chiunque desideri vivere l’emozione dell’evento in un clima di festa e benessere. La partenza per la non competitiva è fissata a seguire della gara master.

Ma l’impegno del Track Club Master non si esaurisce con la gara degli adulti. A seguire, dalle ore 11.30, il testimone passerà ai più giovani con una serie di competizioni su strada inserite nel calendario territoriale della Fidal Sicilia. Un programma ricco che vedrà scendere in pista gli Esordienti 5 (200 m), gli Esordienti 8 (400 m), gli Esordienti 10 (600 m), i Ragazzi/e (1 km) e i Cadetti/e (2 km), con le premiazioni previste alle ore 12.10.

Questo focus sulle categorie giovanili rappresenta da sempre un elemento distintivo del Trofeo Kalat, un vero e proprio fiore all’occhiello della mission del presidente Alessandro Giambra. Un impegno costante nel promuovere l’atletica leggera fin dalla tenera età, coltivando i talenti del futuro.

Iscrizioni a questo link https://www.endu.net/it/events/trofeo-kalat-2/





