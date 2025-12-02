Presso il salotto culturale Mezzaparola, sabato 29 novembre, si è svolta la presentazione ufficiale dell’antologia All’ombra del vulcano – Dee, Donne e Madonne, un progetto corale che nasce dall’esperienza laboratoriale de La poesia dell’istante, sviluppata all’interno del percorso LeggerissimaMente – poesia, arte e musica, realizzato con Rinascimento Poetico, il Comune di Catania e grazie al bando CEPELL – Città che Legge.

L’antologia, edita da Akkuaria, rappresenta una delle ultime visioni culturali avviate da Vera Ambra, fondatrice e anima dell’associazione e della casa editrice, che con lungimiranza ha creduto nella forza del laboratorio poetico e nel valore delle voci coinvolte. È grazie alla sua sensibilità e alla sua dedizione alla cultura che questo progetto ha potuto vedere la luce e prendere forma editoriale. La pubblicazione assume così anche un significato affettivo: un tributo alla sua capacità di riconoscere, promuovere e custodire le parole che nascono dall’esperienza umana condivisa.





A condurre l’incontro è stata Valentina Giua, curatrice dell’antologia, ideatrice e guida del laboratorio La poesia dell’istante, che ha illustrato la genesi del progetto e il percorso poetico e umano attraversato dai partecipanti, sottolineando la ricchezza emotiva e simbolica emersa dal dialogo tra scrittura, arte e interiorità.

La serata ha visto inoltre gli interventi speciali di:

Lina Maria Ugolini, poetessa, musicologa e scrittrice, che ha offerto una riflessione sul ruolo del mito e delle figure femminili come strutture narrative e archetipiche.

Maria Tripoli, artista e musa ispiratrice, le cui opere pittoriche hanno accompagnato e nutrito l’immaginario dell’antologia.

Rita Maria Coppa, docente e studiosa di discipline spirituali, che ha approfondito il tema delle “dee interiori” come cammino di conoscenza e simbolo di trasformazione.





Dario Miele, che ha portato un contributo centrato sul tema dell’“umanizzarsi”, filo conduttore di molte delle narrazioni poetiche emerse.

La presentazione è stata intervallata dalle performance musicali del compositore e performer Fabio Costantino, che ha accompagnato le letture donando al pubblico un’esperienza immersiva e sensoriale.

Alcuni autori dell’antologia hanno prestato la propria voce a una selezione di testi, creando un tessuto narrativo condiviso e vibrante che ha unito poesia, musica e riflessione.

All’ombra del vulcano – Dee, Donne e Madonne si propone come un viaggio corale tra mito, femminile, spiritualità e memoria: un libro che è al tempo stesso radice, sguardo e rivelazione.

