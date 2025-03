Pubblicato il bando della cinquantesima edizione del Premio Marineo, curato dal Circolo Culturale Cattolico di Marineo, 50 anni durante i quali la rassegna, si è guadagnata un notevole prestigio nell’ambito

letterario nazionale ed internazionale. “È un traguardo che ci rende orgogliosi, afferma Ciro Spataro, segretario della Giuria del Premio, perché consapevoli di essere riusciti a creare dal nulla una manifestazione che, in tutti questi anni, si è sempre imposta per i suoi valori, spesso a costo di notevoli sacrifici”.





Un premio che da 50 anni segna la storia della poesia in Italia annoverando tra i suoi vincitori i nomi degli scrittori russi Andrej Siniavskij, Evgenj Evthushenko, del poeta spagnolo Raphael Alberti, del fisico Antonino Zichichi, dei musicisti Francesco Cafiso e Marcello Pellitteri, del paroliere Mogol, del cantautore Franco Battiato, dei giornalisti Piero Angela, Aldo Forbice, Bruno Vespa, dei pittori Bruno Caruso ed Emilio Isgrò, dell’artista Carla Fracci, del soprano Desireé Rancatore, del prof. Francesco Sabatini e degli scrittori Roberto Gervaso e Valerio Massimo Manfredi, degli attori Turi Ferro, Leo Gullotta, Arnoldo Foà, Paola Gassman e Ugo Pagliai, Gianfranco Iannuzzo, Lando Buzzanca, Giorgio Albertazzi, Luigi Lo Cascio, Pamela Villoresi, Gilberto Idonea, Tuccio Musumeci, Michele Placido, Sebastiano Lo Monaco, Lina Sastri, Giampiero Ingrassia, Claudio Gioè, Donatella Finocchiaro che hanno dato con la loro presenza nel piccolo centro marinese un determinante contributo alla sua qualificazione.





In questi 50 anni il premio Marineo ha interessato circa diecimila poeti emergenti, rappresentando altresì la voce più autorevole per la continuità della poesia in lingua siciliana, ha affermato il Presidente del Centro Culturale Salvatore Arnone. Il Premio si articola in quattro sezioni: A– poesia in lingua italiana edita, B- poesia in lingua siciliana inedita, C– poesia in lingua siciliana edita, D– sezione speciale internazionale. Partecipazione degli autori: – Sezione A – gli autori potranno partecipare mediante l’invio di una raccolta di poesie in lingua italiana pubblicata tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 maggio 2025. Le opere concorrenti dovranno essere inviate in dieci copie, unitamente ad una scheda contenente i dati anagrafici e i recapiti postali e telefonici dei poeti. – Sezione B – gli autori potranno partecipare inviando da una a cinque poesie inedite in lingua siciliana e mai premiate in altri concorsi. Le liriche dovranno essere presentate, in dieci copie, recanti ciascuna in calce generalità, indirizzo e recapito telefonico dell’autore; è prevista la possibilità dell’inoltro on-line delle liriche al seguente account: premiomarineo@gmail.com – Sezione C – gli autori dovranno inviare una raccolta edita di poesia in lingua siciliana, stampata fra il 1° gennaio 2024 ed il 31 maggio 2025, in dieci copie, unitamente ad una scheda contenente i dati anagrafici e i recapiti postali e telefonici dei poeti. Gli elaborati non saranno restituiti. Non verranno ammessi poeti che dal 2017 in poi siano risultati già vincitori del primo premio nelle varie sezioni.





Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. Essa, inoltre, nell’ambito della sezione speciale D, indicherà la personalità a cui assegnare il Premio Internazionale. Tutti i concorrenti dovranno trasmettere le opere, improrogabilmente (farà fede la data del timbro postale), entro e non oltre martedì 3 giugno 2025 alla Segreteria del Premio: Circolo Culturale Cattolico via Agrigento n. 37 – 90035 – Marineo – e-mail: premiomarineo@gmail.com

I vincitori del Premio delle sezioni A – B – C- e D riceveranno delle opere di alto valore artistico unitamente alle targhe con la motivazione di conferimento. E’ obbligo dei vincitori presenziare al conferimento dei Premi. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme del bando. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Marineo, Domenica 7 Settembre 2025.

La Segreteria del Premio

