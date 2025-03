Questo evento straordinario, frutto di una visione innovativa che unisce tradizione e sperimentazione, si propone di rompere ogni barriera musicale, fondendo influenze provenienti dai ritmi africani, dalle melodie balcaniche, dal blues, dal rebetiko e dalle culture isolane, con le vibranti sonorità mediterranee.

Un Quartetto Senza Confini

Pola! è un quartetto musicale siciliano che si distingue per la sua capacità di mescolare tradizioni e suoni provenienti da angoli diversi del mondo con una prospettiva fresca e audace.





Alessandro Venza (chitarra e voce), la cui visione musicale intreccia il calore del blues americano con la malinconia del rebetiko greco e i ritmi creoli del Maloyà, attingendo anche alle tradizioni di Creta, Epiro, Mali e Maghreb;

(chitarra e voce), la cui intreccia il calore del blues americano con la malinconia del rebetiko greco e i ritmi creoli del Maloyà, attingendo anche alle tradizioni di Creta, Epiro, Mali e Maghreb; Letizia Guastella (sax alto), che con la sua raffinata improvvisazione jazz fonde le sonorità espressive della musica balcanica;

(sax alto), che con la sua jazz fonde le sonorità espressive della musica balcanica; Manfredi Caputo (percussioni), che incarna l’ essenza viscerale della tradizione afro-cubana, creando un flusso ritmico dinamico e imprevedibile;

(percussioni), che incarna l’ della tradizione afro-cubana, creando un flusso ritmico dinamico e imprevedibile; Manfredi Crocivera (batteria), esperto di jazz, funk e afro-beat, che con la sua tecnica precisa arricchisce il dialogo poliritmico del gruppo.



Il concerto, intitolato “Pola! Psychedelic World Blues”, rappresenta un percorso musicale che fonde i ritmi afro-originari con culture isolane e sonorità mediterranee, attraverso un approccio innovativo e audace. Ogni brano è un invito a un viaggio sonoro, dove tradizione e sperimentazione si intrecciano in un’armoniosa sinfonia globale.



Un’Esperienza Unica e Coinvolgente

L’evento prevede, come da consueto, l’iniziativa “Note in Anteprima”, un incontro esclusivo che anticipa l’esperienza musicale, fornendo al pubblico approfondimenti sui brani in programma, sul contesto storico e culturale dei compositori, e sulle peculiarità del genere musicale presentato. Questi momenti di dialogo e scoperta permettono a musicisti, appassionati, intenditori e curiosi di immergersi ancor prima del concerto nell’atmosfera vibrante e ricca di sfumature del repertorio. Ogni pezzo rappresenta un dialogo tra radici profonde e innovazione, un invito a scoprire la ricchezza del patrimonio musicale mondiale.



Dettagli dell’Evento



Data: 15 marzo 2025

Orario: 20:30

Luogo: Teatro Libero, Palermo

Biglietti: 12 € intero / 10 € ridotto per under30



Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitate il sito www.associazionelumia.it



“Pola! Psychedelic World Blues” rappresenta un’esperienza musicale imperdibile, in cui l’audacia di un quartetto innovativo incontra la ricchezza di tradizioni secolari, creando un ponte sonoro tra culture e generazioni. L’Associazione Lumia, con il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione di dialoghi interculturali, vi invita a partecipare a questa serata unica che promette di emozionare, sorprendere e far ballare anche i cuori più raffinati.



Luogo: Teatro Libero, salita Partanna, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 15/03/2025

Data Fine: 15/03/2025

Ora: 20:30

Artista: Pola!

Prezzo: 12.00

Link: https://associazionelumia.it/evento/pola-psychedelic-world-blues/

