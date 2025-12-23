La CISL FP denuncia, ancora una volta, le gravi e persistenti criticità che da troppi anni caratterizzano il Policlinico Universitario di Messina. Restano infatti irrisolti nodi fondamentali per i lavoratori: stabilizzazioni non attuate, progressioni economiche non assegnate, incarichi di coordinamento retribuiti attraverso accordi del CCNL Ricerca che nulla hanno a che vedere con il ruolo di coordinatore infermieristico realmente svolto. Su questi aspetti, la CISL FP ha già richiesto, fino ad oggi invano, l’accesso agli atti relativi alla stipula dei contratti individuali di lavoro, al fine di fare piena chiarezza e tutelare i diritti del personale.





“La CISL FP – spiegano il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, Salvatore Feliciotto, dirigente responsabile del dipartimento Policlinico Universitario, Nino Ferrera, segretario aziendale, unitamente alla Rsu e al direttivo – rivendica con forza il lavoro svolto in questi anni: siamo stati noi a riportare il sindacato confederale dentro le mura del Policlinico universitario di Messina, a ricostruire la fiducia nell’azione sindacale, che deve precedere – e non sostituire – eventuali ricorsi ai tribunali del lavoro.





Un’azione sindacale responsabile e coerente con il ruolo di un’organizzazione confederale e firmataria del CCNL comparto Sanità. Non è un caso che solo dopo le nostre segnalazioni siano arrivati i bandi per i DEP, le ricognizioni per le stabilizzazioni, le proposte di revisione della mappatura degli incarichi di coordinamento, e, soprattutto, una maggiore attenzione ai fondi di contrattazione dei lavoratori. Ricostruire una vera e credibile controparte sindacale all’interno del Policlinico è stato – ed è tuttora – un compito arduo. Tuttavia, oggi, a seguito della cessazione dell’incarico di manager del dott. Santonocito, riteniamo necessario che l’Azienda sia guidata non da un commissario, ma da un manager pienamente titolare, capace di dare nuova linfa vitale a una realtà strategica per la sanità messinese e siciliana.”





Allo stesso modo, la CISL FP auspica che anche la dirigenza infermieristica e ostetrica possa avere al più presto al proprio vertice un Direttore di UOC dotato di elevate competenze, serietà e serenità, reclutato attraverso una procedura concorsuale nel pieno rispetto delle norme. “Negli ultimi tempi, infatti – spiegano i dirigenti sindacali – il dirigente dello PSIO è stato protagonista di dialettiche trasversali che lo hanno visto coinvolto persino in atti di natura disciplinare.

Per questo motivo chiediamo che la sua governance venga valutata prioritariamente e rigorosamente nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali e, qualora emergano profili di incompatibilità o criticità, che vengano adottati i conseguenti e necessari provvedimenti. La CISL FP continuerà a vigilare e ad agire con determinazione per la tutela dei lavoratori e per il rilancio del Policlinico Universitario di Messina.”