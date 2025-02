Palermo 13 febbraio 2025 – Concorsi per i coordinatori sanitari, una gara per il servizio di lavanderia delle divise degli infermieri, ricognizione e stabilizzazione del personale. Sono alcuni degli argomenti affrontati nel corso di una riunione che si è svolta tra Cgil e Flc Cgil e la governance dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”.



Al tavolo, nella sede del Policlinico, erano presenti il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale Flc Cgil Fabio Cirino, il responsabile aziendale Flc Cgil Calogero Iacono e la direzione del Policlinico, rappresentata dalla direttrice generale, Maria Grazia Furnari, dal direttore sanitario, Alberto Firenze e dal direttore amministrativo, Sergio Consagra.



“Abbiamo ribadito innanzitutto la necessità di continue relazione sindacali, improntate all’ascolto e alla risposta. Apprezziamo che la governance era presente al completo e ha assicurato attenzione su ogni punto affrontato – dichiarano Ridulfo, Cirino e Iacona – Un dialogo che riteniamo necessario, su un Policlinico che riscontra ritardi atavici e problemi complessi di non facile e immediata soluzione”.



Al primo posto, i temi del personale, dalle carenze d’organico che influiscono sull’efficienza e qualità dei servizi, al mancato espletamento dei concorsi. “Finalmente – aggiungono Cirino, Iacona e Ridulfo – si darà il via ai concorsi per i coordinatori sanitari, come previsto dal bando apposito e dall’accordo sindacale del 16 marzo 2023. Il direttore sanitario ha confermato che, entro la fine del mese corrente saranno comunicate le date per i colloqui. In questi due anni, i posti sono stati ricoperti da personale facente funzione”.



L’altro tema affrontato riguarda la corretta distribuzione del personale all’interno di tutte le unità operative, in conformità con la dotazione organica, attualmente carente.



“L’atto aziendale del 2021 non prevede personale infermieristico adeguato per le sale operatorie e ambulatoriali. E a causa del superamento del tetto di spesa, non è possibile procedere al reclutamento completo del personale previsto. Pertanto – spiega la Flc Cgil Palermo – abbiamo sollecitato la direzione a rivedere il nuovo atto aziendale, affinché sia previsto un fabbisogno di almeno due unità di personale infermieristico per sala operatoria e per turno, come previsto dalle linee d’indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche. È stato anche deciso di inviare una nota all’assessorato alla Salute per sollecitare il superamento del problema del tetto di spesa”.



La Flc ha chiesto riscontro anche sulla proposta di un regolamento relativo alla “pronta disponibilità” di lavoratori e infermieri, sullo stato dell’arte delle procedure di stabilizzazione e di ricognizione del personale avente diritto- temi su cui gli uffici stanno lavorando – e sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro.



Avanzata anche la richiesta di divise e calzature nominative per il personale e del servizio di lavanderia. “Apprendiamo che è in corso una nuova gara per la fornitura e per la lavanderia delle divise del personale, con l’introduzione di un distributore automatico che utilizzerà un software per gestire e tracciare il servizio, ponendo fine alla gestione diretta da parte dei dipendenti”.



Infine, l’Flc Cgil ha avanzato proposta per un accordo stralcio relativo alle indennità notturne e ai buoni pasto per il personale infermieristico dell’unità operativa di Oculistica “che al momento non godono di questi benefit”.









