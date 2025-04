“Il ruolo delle politiche giovanili nel creare cultura della comunità, formare capitale umano e favorire il confronto tra generazioni”, questo il tema dell’incontro – dibattito rivolto agli Assessori alle Politiche Giovanili dei Comuni della provincia di Siracusa, componenti della Commissione Speciale Politiche Giovanili di ANCI Sicilia, l’Associazione dei Comuni siciliani, che si terrà martedì 15 aprile 2025, alle ore 17:30, a Canicattini Bagni nella saletta del Gal Val d’Anapo in via Principessa Iolanda 51.

Lo scambio di idee, di esperienze e competenze per realizzare progetti a favore dei giovani e delle comunità locali, sarà aperto dal Presidente regionale di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, Sindaco di Canicattini Bagni, e vedrà la presenza di Simone Digrandi, Coordinatore della Commissione regionale Politiche Giovanili di ANCI Sicilia, e di Giancarlo Pavano, Consulente Esperto in Politiche Giovanili di ANCI Sicilia.

Presenti gli amministratori dei Comuni della provincia di Siracusa, componenti la Commissione Speciale Politiche Giovanili: Giuseppe Di Mare, Sindaco di Augusta; Marinella Mazzone, Assessore di Buccheri; Corinne Di Martino, Assessore di Buscemi; Sebastiano Gazzara, Assessore di Canicattini Bagni; Nunziatina Regolo, Assessore di Carlentini; Vittorio Latina, Assessore di Cassaro; Carmela Lanteri, Assessore di Ferla; Serena Spada, Assessore di Floridia; Floreana Schepis, Assessore di Francofonte; Efrem Sanzaro, Assessore di Lentini; Cristina Elia, Assessore di Melilli; Giuseppina Quartarone, Assessore di Noto; Salvatore Lorefice, Assessore di Pachino; Nadia Spada, Assessore di Palazzolo Acreide; Melania Zitelli, Assessore di Portopalo; Maria Pulvirenti, Assessore di Priolo Gargallo; Rosa Gradante, Assessore di Rosolini; Marco Zappulla, Assessore di Siracusa; Milena Tuccitto, Assessore di Sortino.

«I giovani devono diventare sempre più protagonisti delle politiche del proprio territorio, della propria regione e del Paese – ha dichiarato il Presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta – devono aprire un serio confronto già dall’interno dei vari livelli di governo, ad iniziare da quello cittadino, per affrontare i grandi temi che li riguardano e riguardano anche i territori: dal lavoro allo spopolamento e quindi alla loro emigrazione, dalla cultura al benessere, all’economia. Da qui l’impegno di ANCI Sicilia di dare vita alla Commissione Speciale sulle Politiche Giovanili composta da giovani amministratori impegnati nelle Giunte dei Comuni, in quanto primo front office con i cittadini e con i loro coetanei, per misurarsi proprio su questi temi, trovare risposte e fare proposte».

L’incontro e il confronto del 15 aprile a Canicattini Bagni sono altresì propedeutici alla XIV Assemblea annuale dei giovani amministratori italiani under 35 anni che si terrà il 16 e 17 maggio in Sicilia, a Palermo. Un importante appuntamento annuale della Consulta ANCI Giovani che riunisce amministratori provenienti dai Comuni di tutta Italia per confrontarsi sulle principali questioni che riguardano i giovani eletti e i territori.

«Come giovani amministratori abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle politiche giovanili – hanno aggiunto Sebastiano Gazzara, Coordinatore della Commissione per la provincia di Siracusa, e l’Assessore Milena Tuccitto – in quanto conosciamo le problematiche che oggi affliggono e vivono i giovani, nostri coetanei, nei più piccoli come nei più grandi Comuni, ne siamo parte, e in quanto tale dobbiamo essere più attenti nell’affrontarli. Per questo serve un confronto continuo, tra di noi, con i nostri Sindaci, e a seguire ai vari livelli istituzionali. ANCI Sicilia con la Commissione Speciale ci da questa opportunità, e l’appuntamento di martedì 15 aprile a Canicattini Bagni è un momento importante di questo percorso».





