Il Piano per l’invecchiamento attivo in Sicilia, redatto dagli assessorati regionali della Famiglia e delle politiche sociali e della Salute, verrà presentato domani, 24 maggio 2023, alle ore 9, nella sala Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana. Il documento delinea una proposta di strategia e piano d’azione per l’invecchiamento, propone aree strategiche e un insieme di interventi da attuare nell’Isola.

Disabilità e fragilità, isolamento sociale, approccio sanitario, risorse economiche, obiettivi di governance delle politiche regionali sull’invecchiamento attivo: tutto questo è contenuto nel documento che verrà illustrato alla presenza dei due assessori regionali competenti.