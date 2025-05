“Prendiamo atto che nonostante le numerose note e diffide inviate sulla gestione del Corpo di Polizia metropolitana nessun riscontro e intervento è stato posto in essere per porre rimedio ad una situazione che ha creato gravi disfunzioni nella gestione dello stesso. Preliminarmente, ancora ad oggi non è stato nominato il Comandante del Corpo nonostante sia passato oltre un anno dalla cessazione del Comandante Giovanni Giardina, peraltro in part-time. Come più volte evidenziato ciò ha prodotto una serie di alterazioni con conseguente disorganizzazione all’interno del Corpo senza che nessuno possa porvi rimedio. Ciò comporta inevitabilmente, che alcune sezioni non possano operare poiché prive di ordini precisi facendo sì che diverse loro competenze siano gestite in modo improprio da componenti di altre sezioni, contravvenendo al principio di stretta competenza degli uffici.





Inoltre, fatto gravissimo, taluni dipendenti del Corpo pur avendo avuto assegnati obiettivi non saranno in grado di raggiungerli poiché sono utilizzati in altri servizi. Alle già citate criticità, dobbiamo aggiungere come gli operatori esperti di vigilanza pur essendo inseriti ormai nella dotazione organica non possono operare poiché non si è ancora provveduto all’inserimento di queste figure nel Regolamento del Corpo prevedendo le relative funzioni, ciò comporta che ben tredici dipendenti non possono essere pienamente operativi con conseguente limitazione dell’operatività dello stesso Corpo. Operatori, peraltro, con esperienza acquisita negli anni 2018/19 in attività di vigilanza venatoria e controllo del territorio. Si evidenzia inoltre, che i dipendenti in questione sono impiegati in servizi esterni e privi, a differenza degli altri colleghi, di vestiario tecnico e distintivo. Per tutto quanto sopra esposto si chiede l’apertura di un tavolo di confronto.”





Lo scrivono in una nota indirizzata al sindaco metropolitano, al direttore generale e alla segretaria generale la RSU della Cisl Fp presso la città metropolitana, il responsabile delle politiche contrattuali della Città Metropolitana, Giovanni Coledi, e il segretario aziendale Giovanni Risitano.

