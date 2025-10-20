L’imperdibile ed amata rassegna “Piccoli Sguardi” di Buio in Sala, giunta alla quarta edizione, dedicata al Teatro per le nuove generazioni, si inaugura con lo spettacolo musicale “Pollicina e il segreto della libertà” ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen.

Sabato 25, alle ore 18.00, e domenica 26 ottobre, alle ore 10.30, sul palco di Teatro Bis all’interno dell’Istituto Leonardo Da Vinci, per mano di Lara Torrisi, autrice del testo e della regia, emozioni e canzoni daranno vita ad una fiaba che non parla solo di principi o matrimoni, ma soprattutto di consenso, libertà e crescita.





“Con ironia e tenerezza vedremo Pollicina che, piccola com’è, troverà la forza di dire no e ascoltare il proprio cuore- dichiara Lara Torrisi- dove una bimba minuscola sbocciata da un fiore magico vedrà la sua serenità sgretolarsi a causa di un ranocchio vanitoso e una talpa misteriosa i quali decidono di rapirla, trascinandola in un viaggio pieno di ostacoli e incontri sorprendenti”.

Gli attori Asia Caruso, autrice anche degli sfondi scenografici, Andrea Luvarà e Costanza Marino racconteranno la storia di questa bimba minuscola e di due simpatici burattini, l’allegra Luna Lucente e il posato Sire Serioso, i quali guideranno grandi e piccini in un’avventura tra musica, sogni e tanto divertimento per un un weekend all’insegna della magia.

Ad accogliere il pubblico la speciale animazione curata da “L’Incanto delle favole” con gli amati personaggi di Super Mario, per lo spettacolo di sabato, e Rapunzel, la domenica mattina per far sognare ad occhi aperti gli spettatori di tutte le età.

