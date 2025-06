Palermo, 9 giu. – “Un gigante di sabbia avvolto nella nebbia, tra assenza delle opportune verifiche antimafia, la mancanza di un progetto definitivo, del via libera del Cipess e di una formale interlocuzione con l’Europa sulla Direttiva costi. L’immagine suggerita dall’audizione di stamattina, alla Camera, del Presidente dell’ANAC Giuseppe Busia, nell’ambito dei lavori sul Dl Infrasrutture, si presta a macroscopici rilievi che ci confermano ancora una volta quanto il ponte sullo Stretto sia un capolavoro di iniquità a firma Salvini-Meloni”.







Lo dichiara in una nota la deputata del M5S eletta in Sicilia, Daniela Morfino.





“Una fotografia impietosa dove manca praticamente tutto, dalla trasparenza a una visione chiara sui costi: da qualsiasi prospettiva lo si guardi, il Ponte sullo Stretto voluto da questo Governo e venduto come volano di sviluppo per il Mezzogiorno si delinea come una stortura pagata a caro prezzo dai cittadini”.

” Il 98 per cento degli affidamenti non è andato a gara e non vengono rispettati i vincoli europei”. “Mi domando sinceramente come il Ministro Salvini abbia ancora il coraggio di propinarci la sua grande bugia che, condita da una marchiana mancanza di rispetto di principi e norme, è un boccone amaro che non possiamo mandare giù. Per questo, noi del M5S non smetteremo di denunciare il suo grande bluff. Ma Salvini, dopo le parole di stamattina da parte di Busia, dovrebbe avere un sussulto di coscienza politica e riflettere veramente su quello che sta facendo a Sicilia, Calabria e al Paese intero”.

