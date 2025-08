Confcommercio Sicilia accoglie con grande soddisfazione l’approvazione odierna da parte del Cipess del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, un’opera strategica che rappresenta una svolta storica per l’intero Mezzogiorno e, in particolare, per la Sicilia. “Il via libera definitivo – dichiara il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, che tra l’altro è stato tra i componenti del comitato promotore – segna l’inizio di una nuova stagione di crescita, integrazione e competitività per il nostro territorio. Il ponte non è solo un simbolo, ma una concreta opportunità di rilancio economico, occupazionale e logistico, capace di connettere finalmente la Sicilia al cuore dell’Europa e proiettarla nel suo naturale ruolo di piattaforma strategica nel Mediterraneo”.





“Come Confcommercio Sicilia, in qualità di organizzazione datoriale da sempre impegnata nella promozione dello sviluppo dell’area mediterranea – continua Manenti – abbiamo sostenuto con convinzione la necessità di una visione infrastrutturale integrata e lungimirante. Il ponte rappresenta un tassello fondamentale, ma non può essere disgiunto da una rete efficiente di collegamenti interni: i terminal commerciali, i porti siciliani – da Palermo a Catania, da Augusta a Pozzallo, da Trapani a Porto Empedocle – e gli aeroporti minori, come Comiso, Birgi e Lampedusa, sono infrastrutture indispensabili per garantire maggiore competitività, specializzazione del territorio e un vero sviluppo diffuso. Dare forza e continuità a questa visione significa puntare su una Sicilia moderna, connessa e al passo con le grandi sfide internazionali. Un’isola in grado di attrarre investimenti, valorizzare le sue eccellenze produttive e posizionarsi come hub naturale nel bacino del Mediterraneo, tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente”.





“Confcommercio Sicilia si rende disponibile a partecipare, sin da subito – conclude il presidente regionale – ai tavoli istituzionali e tecnici per accompagnare le ricadute economiche dell’opera, sostenere le imprese nella fase di transizione e garantire che questa grande occasione sia anche un modello di sviluppo sostenibile, trasparente e inclusivo. Oggi non celebriamo solo l’approvazione di un progetto, ma l’inizio di un percorso che può trasformare la Sicilia da periferia a protagonista nel Mediterraneo”.





