L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha ottenuto, per i porti di Palermo e Termini Imerese, le certificazioni per gli standard ISO 9001 e ISO 14001, rilasciate da DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

I due riconoscimenti sono stati consegnati oggi dal Sales Manager Centre South Italy and Channel Manager per DNV, Gregorio Orlandi, accompagnato dal Sales Area Manager per DNV, Michele Intreccialagli, al segretario generale dell’AdSP Luca Lupi.

La certificazione ISO 9001 attesta la capacità dell’AdSP di garantire efficienza operativa, la certificazione ISO 14001, invece, sottolinea l’impegno verso la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, principi fondamentali per affrontare le sfide della decarbonizzazione.

