L’associazione “Precari in Rete”, nata per tutelare i diritti dei lavoratori precari di Poste Italiane, lancia oggi una campagna di raccolta fondi per supportare le proprie attività. Qui di seguito il testo completo e il link per chi volesse offrire un contributo.

Ciao a tutti! Siamo un gruppo di lavoratori precari di Poste Italiane, uniti per difendere i nostri diritti. Avete presente la frustrazione quando una lettera importante non arriva o un pacco si perde? Dietro quei disagi, ci siamo noi: impiegati con contratti a termine, spesso giovani e con poca esperienza, assunti come “postini” per brevi periodi, costretti a condizioni di lavoro difficili e incerte.





Abbiamo deciso di unirci e fondare l’associazione “Precari in Rete” per far sentire la nostra voce, chiedendo contratti stabili e condizioni lavorative dignitose. Un lavoro migliore per noi significa un servizio di qualità superiore per tutti voi.

Per questo, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Con le donazioni, potremo coprire i costi di registrazione dell’associazione, creare un sito web, organizzare iniziative e, soprattutto, intraprendere azioni legali per ottenere giustizia.

Ogni spesa sarà documentata e resa pubblica, garantendo la massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi raccolti. Anche il più piccolo contributo è un passo avanti. Insieme, possiamo fare la differenza. Grazie di cuore per il vostro sostegno!

Link per contribuire: https://www.gofundme.com/f/la-vostra-posta-i-nostri-diritti-dona-per-precari-in-rete





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.