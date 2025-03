Mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 16:00, presso l’Aula S. Pugliatti del Dipartimento di Giurisprudenza di Messina, si terrà la presentazione del libro “Potere e responsabilità. La figura del magistrato” di Luigi Balestra. L’evento è organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Messinese, dalla Fondazione Nuovo Mezzogiorno, da ALuMnime, dal Dipartimento di Giurisprudenza del nostro Ateneo, con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto e approfondito sul tema della giustizia e della funzione giudiziaria.

«Questo evento rappresenta un’importante occasione di confronto su un tema centrale per il nostro ordinamento democratico: il ruolo e la responsabilità della magistratura nella società contemporanea, le implicazioni etiche e istituzionali della sua funzione. La giustizia è un pilastro fondamentale della società, e il dibattito su come viene esercitata, sulle sue sfide e sulla formazione dei magistrati deve essere affrontato con serietà e senza pregiudizi ideologici. Il libro di Luigi Balestra ci offre uno spunto prezioso per riflettere su questi aspetti e per stimolare una discussione costruttiva tra avvocati, magistrati, studiosi e cittadini» afferma l’Avv. Vincenzo Ciraolo.

«Tali eventi nascono dalla necessità di stimolare il confronto su varie tematiche di attualità, con spirito laico e costruttivo, cercando di trovare spunti di riflessione ed approfondimento sui principali temi di interesse dei cittadini» afferma il Prof. Enrico Nastro Siniscalchi.

L’evento si aprirà con i Saluti Istituzionali del Prof. Enrico Nastro Siniscalchi, Responsabile della Sezione di Messina della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, e dal Prof. Francesco Rende, Presidente ALuMnime. A seguire, il Prof. Alessio Lo Giudice, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, introdurrà il tema dell’incontro. Si entrerà quindi nel vivo con l’Avv. Vincenzo Ciraolo, Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Messinese, che guiderà la conversazione.

A confrontarsi con l’autore Luigi Balestra, saranno il Dott. Domenico Armaleo, Componente del Comitato Direttivo Centrale A.N.M., la Dott.ssa Francesca Bonanzinga, Presidente A.N.M. della Sezione di Messina, l’Avv. Alberto Gullino, Presidente della Camera Penale Pisani Amendolia di Messina, l’Avv. Paolo Vermiglio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

Le conclusioni saranno affidate al Prof. On. Salvo Andò, Presidente della Fondazione Nuovo Mezzogiorno.

Il testo di Luigi Balestra, “Potere e responsabilità. La figura del magistrato” (Rubbettino), offre una riflessione approfondita sulla giustizia, analizzando sia le dinamiche interne al sistema giudiziario sia le influenze esterne che ne hanno determinato le trasformazioni. L’autore evidenzia come il ruolo del magistrato sia profondamente mutato rispetto al passato, a causa di fattori complessi quali la lotta al terrorismo e alla mafia, l’evoluzione della legislazione – spesso frammentata e incoerente – e la necessità di dare piena attuazione ai principi costituzionali. In questo contesto, emerge la necessità di un dibattito rigoroso e privo di pregiudizi ideologici sull’esercizio della funzione giudiziaria.

Uno degli interrogativi centrali i meccanismi di selezione e formazione dei magistrati. Il libro invita a riflettere se tali percorsi siano realmente in grado di preparare uomini e donne consapevoli della responsabilità e dell’alto valore istituzionale del loro ruolo.

Attraverso un’analisi lucida e documentata, Balestra stimola una discussione fondamentale sul futuro della magistratura e sul suo rapporto con la società, ponendo al centro il delicato equilibrio tra potere e responsabilità.

L’evento si inserisce nel quadro del Progetto V.A.L.E.-plus e gode del patrocinio del Comitato Scientifico, composto dai Prof.ri Enrico Nastro Siniscalchi e Francesco Rende.

Agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, che parteciperanno all’incontro, verranno riconosciuti 0,25 CFU per ciascuna sessione. Inoltre, il convegno è in corso di accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Messina ai fini dell’aggiornamento professionale.





