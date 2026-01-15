Domenica 18 gennaio al Pala Mangano di Palermo la seconda giornata di campionato. La formazione gialloverde cerca conferme nella trasferta palermitana.

PALERMO/SANTA MARGHERITA DI BELICE– L’attesa è finita. Domenica 18 gennaio 2026, i Leoni Sicani torneranno in campo per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Powerchair Hockey, serie A2 (Stagione 2025/2026).

La sfida, che si preannuncia accesa e ricca di emozioni, vedrà la compagine agrigentina impegnata in una trasferta cruciale contro i Red Cobra.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 11:30 presso il Pala Mangano di Palermo (Via Ugo Perricone Engel, 14). Si tratta di un vero e proprio derby siciliano, un appuntamento che va oltre la semplice competizione sportiva e celebra la vitalità del movimento del Powerchair Hockey nell’isola.





I Leoni Sicani arrivano a questo appuntamento con la determinazione di chi vuole lasciare il segno in questo campionato, puntando sulla forza del gruppo e sul lavoro tattico svolto nelle ultime settimane.

I padroni di casa dei Red Cobra, avversari storici e di valore, rappresentano un test importante per valutare lo stato di forma dei gialloverdi in questo avvio di stagione.

L’associazione invita tutti i sostenitori, gli appassionati di sport e la cittadinanza a raggiungere il Pala Mangano per tifare e sostenere gli atleti.

Il calore del pubblico è il motore aggiunto di questo sport, capace di abbattere barriere e regalare spettacolo.





RIEPILOGO MATCH

Incontro: Red Cobra vs Leoni Sicani

Validità: 2ª Giornata Campionato A2 Powerchair Hockey

Data: Domenica 18 Gennaio 2026

Ora: 11:30

Luogo: Pala Mangano, Via Ugo Perricone Engel n°14, Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.