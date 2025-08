Pozzallo riscopre l’equitazione: la famiglia Guastella ridà vita al maneggio presente a Pozzallo con il nuovo progetto Equistile Equestrian Center, polo strategico per lo sport equestre in Sicilia

Con il debutto del primo concorso ippico svoltosi dal 1 al 3 agosto, l’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo si è ufficialmente affacciato sulla scena nazionale dell’equitazione. A guidare la rinascita dell’impianto – che promette di diventare un punto nevralgico per l’intero movimento equestre siciliano – è la famiglia Guastella, artefice di un progetto ambizioso e lungimirante che punta a rilanciare l’equitazione in una terra dal grande potenziale.





Quella andata in scena lo scorso weekend è stata una “prima” che ha convinto pubblico e addetti ai lavori, al punto da suscitare l’attenzione delle massime autorità sportive del settore. A presenziare alla manifestazione, infatti, anche il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e Vicepresidente del CONI, Marco Di Paola, che ha elogiato l’iniziativa:

“Voglio rivolgere i complimenti alla famiglia Guastella per aver raccolto la sfida ed averla vinta. La rinascita di un centro ippico è sempre una vittoria anche per la nostra Federazione. L’impianto di Pozzallo, nel caso specifico, con un comitato organizzatore efficiente, garantirà per il futuro un’opportunità funzionale e di qualità a disposizione del nostro fantastico sport in Sicilia”.





Con lui anche Ettore Artioli, Vicepresidente FISE, e Flavio Sinagra, Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, che ha sottolineato l’importanza strategica del centro:

“La Sicilia ha tenuto a battesimo nell’ultimo anno la nascita e la crescita di nuovi comitati organizzatori in grado di ospitare eventi di primissimo ordine. Equistile è uno di questi. Potere contare sull’esperienza e sull’affidabilità di impianti come quello di Pozzallo è per noi un grande motivo di orgoglio”.

La gestione della manifestazione è stata affidata a Gianluca Quondam Gregorio, nome di prestigio del panorama equestre nazionale, già protagonista dell’organizzazione di eventi del calibro di Piazza di Siena e Verona. Un segnale chiaro dell’ambizione e della serietà del progetto Guastella.





Sport, spettacolo e visione per il futuro

Dal punto di vista sportivo, il momento clou è stato il Gran Premio Goldspan, prova mista speciale (h. 145), che ha visto trionfare Umberto Sambataro in sella a Zenzero, unico a chiudere la gara senza errori nel barrage con un tempo di 46”97. Secondo posto per Mariovalerio Pulvirenti su Napulè e terzo per Rosario Briguglio su Lena.

L’appuntamento appena concluso è stato definito una sorta di “edizione zero”, pensata per testare la macchina organizzativa ma le premesse lasciano già intravedere un futuro di alto profilo per l’Equistile Equestrian Centre.

Con strutture moderne, una direzione competente e una visione chiara, l’Equistile Equestrian Center è pronto a diventare un riferimento per l’equitazione non solo in Sicilia ma nell’intero Mezzogiorno, rilanciando Pozzallo come crocevia strategico per eventi sportivi, formazione e cultura equestre.

Luogo: Equistile Equestrian Center, Via Rosario Livatino, 1734, POZZALLO, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.