“Esprimiamo grande soddisfazione per l’aumento sino a 30 ore settimanali per i 118 operatori sociosanitari dipendenti di Villa Sofia Cervello. Ci complimentiamo con la Direzione generale dell’azienda ospedaliera e riteniamo che, dopo anni di battaglie della Fials, questo sia un passaggio fondamentale per arrivare all’obiettivo finale delle 36 ore. A riguardo un grande plauso va all’assessore alla Salute, Daniela Faraoni e al dirigente generale Salvatore Iacolino che si sono impegnati nel reperimento delle somme necessarie per garantire la copertura finanziaria. Adesso – prosegue la Fials – auspichiamo che lo stesso avvenga per il Civico di Palermo dove chiediamo che anche gli Oss possano avere una modifica al contratto e iniziare il percorso per arrivare al tempo pieno”. Lo affermano in una nota il commissario della Fials Palermo, Giuseppe Forte, i subcommissari Giovanni Cucchiara e Antonino Ruvolo e il subcommissario del Civico, Mario Di Salvo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.