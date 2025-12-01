Il Comune di Mascali è stato premiato dalla Regione Siciliana per l’eccellente gestione del ciclo dei rifiuti, beneficiando di un significativo contributo destinato a coprire gli extracosti del settore e di un’importante premialità.

Mascali riceve un contributo pari a 127.999,26 euro, a cui si aggiunge una premialità aggiuntiva di 77.867,45 euro per aver ampiamente superato la soglia minima del 60% nella raccolta differenziata.

Nel 2024, Mascali ha raggiunto la percentuale del 68,67% di raccolta differenziata. Un risultato che colloca il Comune tra i più virtuosi dell’area jonica etnea.





Il Sindaco Luigi Messina ha espresso grande soddisfazione: “Questo dato formidabile conferma l’impegno profuso dall’assessorato all’Ambiente guidato da Paolo Virzì che ha seguito da vicino i processi della differenziata e, soprattutto, la collaborazione esemplare dei nostri cittadini. La premialità ottenuta è un riconoscimento tangibile della nostra efficacia.” Il sindaco Messina ha inoltre evidenziato l’importante sinergia di lavoro tra la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico guidato dall’ing. Massimiliano Leotta con Giovanni Di Prima e la Dec Antonella Caltabiano, e la ditta di gestione Ecolandia. Un punto di riferimento e un elemento cruciale per il raggiungimento di tali risultati è certamente il Centro di Raccolta Comunale di Via Carlino

