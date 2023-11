Italia Nostra è lieta di annunciare i vincitori della XXII edizione del Premio Nazionale Umberto Zanotti Bianco, dedicato al grande archeologo, antifascista, studioso e primo presidente di Italia Nostra. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha assegnato i riconoscimenti ai funzionari delle amministrazioni che hanno dimostrato nel loro lavoro particolare dedizione ed esemplare professionalità nel servire lo Stato. La cerimonia si svolgerà venerdì 24 novembre 2023, dalle 16.00 alle 19.00 presso la Sala Spadolini, Ministero della Cultura, Via del Collegio Romano, Roma. La cerimonia verrà trasmessa in streaming sui canali social di Italia Nostra e del Ministero della Cultura.

L’edizione del 2023 ha assegnato per la prima volta un Premio speciale al cittadino a Sebastiano Misuraca, imprenditore agricolo siciliano, per aver acquistato una orrenda villetta, che deturpava la vista del Castello di Mussomeli in provincia di Caltanissetta, edificato nel XIV e XV sec. – una delle più suggestive fortezza al centro della Sicilia – e averla fatta abbattere nel 2020 a sue spese, dopo quasi 50 anni di immobilismo da parte delle PPAA, dimostrando alto senso civico e ammirevole generosità nel riscattare la bellezza della sua terra.

