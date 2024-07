Il Cinema italiano fa tappa al Teatro Greco di Tindari, in occasione della II Edizione del Premio “Atena Nike”. “Cinema & Imprese: la comunicazione nel Cinema”. Due giorni intensi, dedicati al Cinema e alla Cultura.

L’evento sarà presentato, in Conferenza Stampa, oggi 29 luglio 2024, dalle ore 16, presso Hotel Eden Riviera – Via Litteri 59 – Aci Trezza.

Saranno presenti in conferenza stampa: Fabio Saccuzzo Patron del Premio “Atena Nike”, esperto in tax credit cinema e fiscalità d’impresa – Gabriella Carlucci Attrice, Direttrice Artistica Premio “Atena Nike” – Claudia Gerini Giuria lungometraggi – Lucia Sardo Attrice – Alessia Fabiani Attrice – Dario Bandiera Attore – Salvo Saverio Dangelo Attore e Producer Musicale – – Marco Simon Puccioni Regista Sceneggiatore.

Premio alla Carriera all’attrice: Antonella Ponziani

Premio Talento Siciliano Donna all’attrice: Manuela Ventura

Premio Talento Siciliano Uomo all’attore: David Coco

Premio Nuovo Imaie a: Lorenzo Cammisa

Premio Impresa Donna a: Claudia Conte

Premio Cinema e Salute a: Simone Petralìa

La presenza dei Giornalisti è valida per i crediti formativi: per visualizzare l’incontro e perfezionare l’iscrizione, bisogna collegarsi al link www.formazionegiornalisti.it e filtrare i risultati della ricerca, selezionando come organizzatore, ORG Sicilia.

Luogo: Hotel Eden Riviera, Via Litteri – Aci Trezza, 59, ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

