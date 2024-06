Bel successo, in termini di affluenza di pubblico e condivisione delle emozioni, a Jesi (Ancona) per la nona edizione del Premio Renato Cesarini. Evento tra i più prestigiosi del mondo del calcio, alla presenza del CT azzurro Luciano Spalletti, di mister Arrigo Sacchi e dell’ex Sottosegretario allo Sport Dott.ssa Valentina Vezzali. Grazie al gol messa a segno al minuto di gioco 103 contro lo Spezia il calciatore Leo Stulac del Palermo ha conquistato il Premio Cesarini per la Serie B. Per la Serie A il riconoscimento è andato a Lazar Samardzic dell’Udinese. Lunedì scorso, al Teatro Pergolesi di Jesi, si è tenuto un interessante ‘Talk Show’ seguito da una premiazione e una cena di gala al Salone delle Feste dell’Hotel Federico II di Jesi.

Presenti e premiati il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, l’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, il Presidente Parma Kyle Krause (il Dirigente Stefano Perrone ha ritirato il premio), l’ex Presidente della Roma Rosella Sensi, il calciatore del Bologna e della Nazionale Riccardo Orsolini, Alessandro Gabrielloni bomber del Como (neo-promosso in Serie A), gli ex azzurri Giuseppe Baresi e Nicola Berti, Massimo Bonini, Michele Padovano, Odoacre Chierico, Sergio Paolinelli.

Per la sezione ‘Altri Mondi’ sono stati premiati l’Avv. Michele Briamonte (attuale Campione Mondiale Master Kickboxing WKF), il Prof. Matteo Bassetti, il Direttore Generale Lube Civitanova Beppe Cormio, il CT Nazionale Scherma Stefano Cerioni e la pluripremiata Olimpica Valentina Vezzali.

Per la sezione ‘Media’ (Stampa e Tv) il Direttore Ansa Sport Piercarlo Presutti, il Capo Comunicazione e Uff. Stampa Figc Paolo Corbi, il Direttore Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, Pierluigi Pardo (per la bellissima trasmissione Dazn ‘Supertele – Leggero Come un Pallone’), la giornalista Giusy Meloni (per il programma radio Tv Rds – Lega Serie A e per i social della trasmissione La Domenica Sportiva), il Vice Direttore Rai Sport Marco Lollobrigida e Simona Rolandi (conduttrice storica di Rai Sport), Luca Marchetti (esperto del mondo del calciomercato), Paolo Assogna e Massimiliano Nebuloni (storico volto di Sky Sport), Luca Pagliari (storyteller esperto del personaggio Renato Cesarini), Daniele Bartocci (miglior giovane giornalista 2024). Una serata dalle mille emozioni, alla presenza del Presidente Regione Marche Francesco Acquaroli.

