La Sala Verga del Teatro Stabile ospiterà il 29 e 30 marzo l’edizione 2025 del concorso internazionale di danza classica e contemporanea: ai vincitori una borsa di studio per puntare all’eccellenza.

Torna il “Premio Città di Catania”. L’edizione 2025 del prestigioso concorso internazionale di danza classica e contemporanea si svolgerà presso la Sala Verga del Teatro Stabile il 29 e 30 marzo. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi da tutto il mondo della danza italiana e internazionale che ha permesso, sin dalla sua nascita nel 1987, di scoprire talenti e di lanciare verso il successo ballerini di straordinaria bravura come Eleonora Abbagnato.

Circa un centinaio i giovani danzatori di tutte le età che si sfideranno in tre categorie: quella dei solisti, quella dei passi a due e infine i gruppi. Il momento clou della manifestazione sarà il grande gala finale in programma domenica 30 alle ore 18.00 durante il quale avrà luogo sia la premiazione dei vincitori che l’esibizione di una étoile di fama internazionale come Joy Womack, prima ballerina americana ad aver firmato un contratto con il Bolshoi Ballet.





Ai vincitori del concorso andranno delle borse di studio, premi in denaro da utilizzare in quel percorso di perfezionamento e di specializzazione che li attende e che li porterà all’eccellenza.

La direzione artistica della kermesse che come ogni anno ha ottenuto il Patrocinio della Regione siciliana, dell’assessorato del Turismo, delle Sport e dello Spettacolo e dell’Assemblea regionale siciliana, è affidata alla maestra Rossana Tortora. A lei si deve il merito di aver portato nel capoluogo etneo una manifestazione che dal 1987 ad oggi è diventata un’opportunità irripetibile per tutti quei giovani talenti desiderosi di emergere e che ha ospitato nelle passate edizioni illustri direttori dei più quotati teatri europei e statunitensi.

Anche quest’anno l’evento potrà vantare la presenza di una giuria di alto livello: Claudia Zaccari, presidente di giuria e madrina della manifestazione, Joy Womack, Carlos Iturrioz e il coreografo italiano Davide Bombana.

