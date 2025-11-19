Nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni la cerimonia di conferimento del Premio “Eccellenze d’Oro e d’Intelletto 2025”

Si è svolta ieri mattina, nella prestigiosa Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, la cerimonia ufficiale di consegna delle pergamene del Premio “Eccellenze d’Oro e d’Intelletto 2025”, riconoscimento speciale che l’Associazione Extroart conferisce a personalità che, con dedizione e integrità, hanno contribuito in modo esemplare alla promozione della legalità, della memoria e del senso civico.





Il Premio nasce all’interno del percorso culturale del progetto “Wanted”, giunto ai venticinque anni dalla sua prima edizione, un’iniziativa di alto valore educativo e sociale che ha saputo unire la forza della comunicazione all’impegno delle istituzioni nel contrasto all’illegalità e nella difesa dei valori fondanti della comunità.

La cerimonia di conferimento, tenutasi ieri 18 novembre 2025, ha visto il riconoscimento assegnato a figure che, ciascuna nel proprio ambito, hanno incarnato negli anni lo spirito del progetto “Wanted” attraverso un impegno costante, credibile e profondamente radicato nel territorio. L’iniziativa rientra nel calendario delle celebrazioni per i venticinque anni del cofanetto “Wanted”, testimonianza di un impegno culturale che continua a coinvolgere istituzioni, studiosi, artisti e cittadini.





I premiati dell’edizione 2025 sono:

• Teresa Di Fresco, giornalista

• Renzo Botindari, speaker radiofonico

• Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa

• Maria Concetta Di Natale, professoressa dell’Università di Palermo

• Tommaso Romano, editore

• Tommaso Ferrara, già comandante di Stazione dei Carabinieri

• Giuseppe Messona, già comandante di Stazione dei Carabinieri





A ciascuno è stata consegnata una pregiata pergamena quale segno di gratitudine per aver contribuito, con la propria testimonianza professionale e umana, alla difesa e alla valorizzazione della bellezza, della legalità e della memoria collettiva.

«Questa pergamena -dichiara Ludovico Gippetto, presidente di Extroart e ideatore del progetto Wanted rappresenta molto più di un riconoscimento: è un simbolo di custodia, un ringraziamento autentico a chi, in questi venticinque anni, ha scelto di trasformare il proprio impegno quotidiano in un atto d’amore verso la comunità. Il progetto Wanted esiste grazie a persone che hanno fatto della tutela, della memoria e della legalità uno stile di vita. A loro va il nostro grazie più sincero per aver contribuito a rigenerare bellezza, in un tempo in cui custodire ciò che siamo è più che mai necessario.»



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.