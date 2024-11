Sono 48 le candidature al Premio EsserCi istituito dal CESV Messina per celebrare, con un rico-noscimento simbolico, le organizzazioni non profit dell’Area Metropolitana di Messina. Il Pre-mio è una delle principali novità di EsserCi Festival, la due-giorni organizzata dal CESV con il Comune di Messina che avrà luogo il 5 e il 6 dicembre a Palazzo

«La grande adesione al Premio EsserCi – sottolinea Santi Mondello, presidente del CESV – di-mostra ancora una volta la volontà di esserci, in modo proattivo e vitale, del terzo settore del nostro territorio. Di grande valore tutte le candidature. Al momento di votare e decretare i vin-citori i cittadini avranno davvero l’imbarazzo della scelta».

Tutte le candidature sono visionabili in home page del portale dedicato: https://premioesserci.cesvmessina.org/. E sempre dal portale dedicato sarà possibile votare. Le votazioni si apriranno lunedì 11 novembre e si chiuderanno domenica 17 novembre.

Potranno votare tutti coloro che si registreranno alla piattaforma dedicata. Ciascuna persona registrata potrà votare un progetto per ogni categoria in concorso e quindi esprimere un totale di 7 voti, uno per ciascuna categoria.

I vincitori – che saranno determinati dal numero di voti ricevuti per ciascuna categoria – verran-no annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, all’interno di “EsserCi Festival”, il 6 dicembre. Le realtà premiate riceveranno un riconoscimento ufficiale dal CESV Messina.

Ricordando che alcune realtà risultano correttamente candidate in più di una categoria a vale-re su azioni e progetti differenti, si rende noto l’elenco delle candidature suddivise per catego-ria.

Sette i candidati nella categoria “Salute e Ricerca”:

• Abbraccialo per me,

• ABC Amici dei Bimbi in Corsia,

• Associazione Salus D’Agostino onlus,

• Associazione Siciliana Leucemia,

• Avis “G. Emanuele” di Galati Mamertino,

• Bucaneve Odv,

• Fasted Messina ETS.

Cinque le candidature nella categoria “Arte, Cultura e Spettacolo”:

• Associazione Nino Cucinotta

• Impronte Messina ETS,

• Lunaria Coperativa Sociale,

• Officina del Sole APS,

• Tuma Records APS.

Sono 15 le candidature per “Diritti e Inclusione”:

• ABC Amici dei Bimbi in Corsia,

• Aias Barcellona Pozzo di Gotto,

• Anffas Onlus Messina,

• Arcigay Messina Makwan APS,

• Associazione Intervolumina APS,

• CePAS – Centro Prima Accoglienza Savio,

• Cirs Casa Famiglia,

• Comunità di Sant’Egidio Sicilia OdV ETS,

• Hic et Nunc APS,

• Il Pane Quotidiano OdV,

• NoLimits – Al di là del muro,

• OdV Totem e “Il Sogno di Morgan”,

• Progetto Dopo di Noi Cooperativa Sociale,

• Sartoria Sociale Kanò,

• Una di noi Onlus.

Per “Giovani e Futuro” 4 le candidature:

• Acisjf Terre solidali Messina,

• Anymore Onlus,

• Hic et Nunc APS,

• Scirocco APS.

In “Ambiente e Natura” 10 i candidati:

• AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale,

• Associazione Maria Regina,

• Camminare i Peloritani,

• Fumettomania Factory APS,

• Isamupubbirazzu,

• New Horizons

• Pro Loco Capo Peloro APS,

• Puli-AMO Messina,

• Rangers International OdV Delegazione Piraino,

• Rangers International sez 552 ME.

In “Sport e Benessere” 4 candidature:

• AIPD Milazzo Messina APS ETS,

• ASD Messina Archery Team

• ASD Polisportiva Fc Contesse,

• ASD San Matteo Messina.

Nella categoria “Invecchiamento attivo / Solidarietà intergenerazionale“ le candidature sono 3:

• APS Talita Kum – Messina,

• Associazione Giampilieri 2.0,

• Semplice…MENTE Insieme OdV.





Luogo: CESV Messina, Via Salita Cappuccini, 31, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.