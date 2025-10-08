Candidature e vincitori scelti “dal basso” per il riconoscimento voluto dal CESV per celebrare il non profit del Messinese

Ha già registrato 1200 preferenze la votazione per scegliere i vincitori del Premio EsserCi 2025, il riconoscimento promosso dal CESV per celebrare organizzazioni non profit che in-carnano il vero significato di presenza attiva e solidale nella comunità di Messina e provin-cia.

Infatti, così come i 38 candidati sono stati proposti “dal basso”, anche i vincitori saranno de-cretati dal voto popolare.

Le votazioni proseguono fino a martedì 14 ottobre. Votare è semplice: basta andare sul por-tale https://premioesserci.cesvmessina.org/ e registrarsi (casella in alto a destra). A quel punto, nel riquadro con foto e nome di ciascun ente candidato si trova il pulsante “vota que-sta associazione” e si può esprimere la propria preferenza. L’importante è ricordare che si può votare un solo candidato per ciascuna delle 7 categorie. Quindi in totale ogni persona registrata può esprimere un massimo di 7 voti.





I vincitori saranno premiati nella cerimonia finale domenica 26 ottobre alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, nell’ultima giornata di EsserCi Festival.

Così le candidature. Nella categoria “Salute e Ricerca” (iniziative volte a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone o che promuovono la ricerca scientifica) risultano candidati ABC Amici dei Bimbi in Corsia, Anffas Messina – Assoc. Naz. Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e del Neurosviluppo, Associazione Italiana Celiachia Sicilia APS ETS, Avis Comunale di Mistretta e Fasted Messina ETS.

Nella categoria “Arte, Cultura e Spettacolo” i candidati sono AIPD MilazzoMessina APS ETS, Associazione Hierà, Fumettomania Factory APS, Gruppo Astrofili Messinesi, Officina del Sole APS.

Nella categoria “Diritti e Inclusione” i candidati sono A.I.A.S. Sezione di Messina, Anymore Onlus, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Il Giardino dell’Eden Messina, Lelat ETS, Lunaria cooperativa sociale, NinniLab Onlus, Obiettivo persona sempre ETS, Solidarity in Action.





Nella categoria “Giovani e Futuro” i candidati sono Associazione Amici di Onofrio Zappalà, Associazione di Volontario ODV Maria Regina, Associazione AVULSS Barcellona Pozzo di Gotto ODV, Associazione Hic et Nunc APS, Comitato ex Sanderson, Overland Organizzazione di volontariato, Solletico.

Nella categoria “Ambiente e Natura” i candidati sono AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale, Civica e Alimentare, Associazione Soccorriamoli ODV Onlus FISA Messina, Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Messina, MessinAttiva, Pro Loco Messina Sud APS e Puli-AMO Messina ETS.

Nella categoria “Sport e Benessere” i candidati sono ASD Polisportiva Contesse e Mediterranea Eventi ASD.

Nella categoria “Invecchiamento Attivo / Solidarietà Intergenerazionale” i candidati sono APS Talita Kum Messina, A.R iA.D. Onlus, Libera Università per la Terza Età Auser e Sempli-ce…MENTE Insieme ODV.

Luogo: Messina, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.