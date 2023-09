Irem Spa supera la fase regionale e approda per la prima volta a Piazza Affari per ritirare l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 53° evento e quarta edizione nazionale del “Premio Industria Felix – l’Italia che compete”. La cerimonia di consegna si terrà lunedì 11 dicembre a palazzo Mezzanotte (Milano), sede di Elite e Borsa Italiana e sarà moderata da Angelo Mellone, giornalista e Direttore di Day Time Rai e Maria Soave, giornalista e Caposervizio del Tg1. Il Premio rappresenta il riconoscimento più importante all’inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia messo a disposizione la propria capacità di “costruire” un’attività capace di dar frutti copiosi e redditizi (tale il significato dell’aggettivo “felix”) in termini di benessere sociale e di progresso economico. E Irem rientra pienamente in questi requisiti. Il riconoscimento si sviluppa attraverso una maxi inchiesta realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A. su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e si articola in tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa.

Irem è stata scelta partendo da un algoritmo che ha individuato le imprese per settori rispetto al miglior Mol decrescente (margine operativo lordo, un valore che misura la redditività di un’azienda e la capacità di realizzare margini di guadagno), con indice Roe (Return on equity) positivo – vale a dire che l’impresa sta generando ricchezza – con un rapporto Oneri Finanziari/Mol inferiore al 50%, con un delta addetti invariato o crescente rispetto alla media dell’anno precedente.

Per questa edizione del premio è stato preso in esame un numero ristretto di imprese ritenute meritevoli, prendendo in considerazione solo quelle ritenute solvibili o sicure in base al Cerved Group Score (Cgs), cioè una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved.

“È la prima volta che la cerimonia del premio si terrà a Piazza Affari ed è un onore per Irem essere presente – commenta l’amministratore delegato Giovanni Musso-. Questo riconoscimento è per noi molto importante, testimonia che stiamo lavorando bene raggiungendo perfomance elevate grazie alla professionalità del nostro personale e alla formazione continua. Cercheremo di chiudere quindi il 2023 nel migliore dei modi – conclude Musso – ma questo premio dà fiducia e stimola tutto il management ad affrontare con ottimismo le sfide che i mercati internazionali ci presenteranno nel prossimo futuro”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.