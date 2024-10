C’è anche una giovane studentessa canicattinese, Fabiola Cultrera, 16 anni, della 3°A del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Canicattini Bagni tra i 9 vincitori del concorso “Premio Nicholas Green” 2023-24 istituito dalla Regione Siciliana “Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio”, e organizzato dall’Ufficio Scolastico di Siracusa con la collaborazione dell’AIDO, l’Associazione Italia Donazione Organi, per promuovere la cultura della donazione e sensibilizzare le coscienze alla solidarietà.

Fabiola Cultrera con il suo elaborato si è aggiudicata uno dei tre premi di 700 euro previsti dal concorso e riservati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La consegna del Premio alla giovane studentessa canicattinese si è svolta mercoledì 9 ottobre 2024 nel corso della cerimonia provinciale che si è tenuta all’Urban Center di Siracusa, presenti il Vice Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, che ha portato i saluti del Sindaco Paolo Amenta impegnato fuori sede in compiti istituzionali nella sua veste di Presidente regionale ANCI, della Dirigente del Liceo Scientifico Prof.ssa Rita Spada, della docente di Arte dello stesso Istituto, Prof.ssa Barbara Saia, e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Dott.ssa Luisa Giliberto, nonché docenti, studenti e genitori delle varie scuole di ogni ordine e grado.

Il Sindaco Paolo Amenta a nome dell’Amministrazione, della Presidente del Consiglio, Loretta Barbagallo, dell’intero Consiglio e di tutta la Comunità canicattinese, si è complimentato con la sua giovane concittadina, con la sua scuola e con i genitori, papà Alessandro e mamma Lucia, per l’importante riconoscimento ricevuto su un tema solidale come quello della donazione di organi che permette ad altre persone di poter aver una seconda opportunità di vita.

«La donazione di organi per i trapianti è un grandissimo atto di solidarietà umana – ha detto il Sin-daco Paolo Amenta – in quanto contribuisce a ridare speranza di vita a chi, purtroppo, spesso non ne ha più. Il lavoro e gli elaborati divulgativi in tal senso realizzati da Fabiola e dai tanti giovani studenti che su questo tema si adoperano, sono preziosi. A lei, pertanto, i complimenti e il ringraziamento di tutta la Comunità canicattinese per la sensibilità dimostrata nel misurarsi con un problema di profonda attualità. Un ringraziamento al nostro Liceo Scientifico e alle famiglie che supportano il lavoro di questi ragazzi. Come ANCI da anni, a livello nazionale, siamo impegnati nella campagna per la dona-zione di organi e tessuti a fianco del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e i Comuni sull’importanza del Sì alla donazione nel momento del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità».

Il Premio “Nicholas Green” è dedicato al bambino statunitense di sette anni ucciso durante un tentativo di rapina il 29 settembre 1994, mentre viaggiava con la famiglia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione della Sicilia. I genitori autorizzarono il prelievo e la donazione, salvando la vita di tre adolescenti e due adulti, mentre altri due riceventi riacquistarono la vista grazie al trapianto delle cornee.

Per ogni provincia sono previsti nove premi destinati a tre studenti della scuola primaria (350 euro cadauno), tre studenti della scuola secondaria di primo grado (500 euro cadauno) e tre studenti della scuola secondaria di secondo grado (700 euro cadauno).

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.