In occasione del World Earth Day, l’associazione MusicaMente di Palermo ha organizzato il Premio per la pace Giuseppe Guarino, un’iniziativa dedicata agli studenti delle scuole di primo e secondo grado di Palermo. L’appuntamento è il 10 aprile 2025, alle 9.30, al Teatro Sant’Eugenio del capoluogo siciliano. Un momento di riflessione, musica e condivisione sul legame profondo tra la pace e la salvaguardia del nostro pianeta.

Il premio è intitolato a Giuseppe Guarino, presidente dell’associazione nazionale Vittime Civili di Guerra, scomparso di recente in seguito ad un tragico incidente stradale. Guarino ha dedicato tutta la sua vita alla promozione della pace e alla difesa dei diritti delle vittime civili dei conflitti. Questo evento vuole essere anche un modo per ricordarlo e portare avanti il suo impegno. Alla manifestazione partecipano diverse scuole di Palermo e importanti associazioni che operano ogni giorno per costruire un mondo più giusto e pacifico, come:

l’associazione nazionale Vittime Civili di Guerra, Follow the Sun ODV, presidio di Pace per le Donne, Italia Solidale – Mondo Solidale ETS. Con la partecipazione speciale di Chris Obey e del gruppo musicale Affinità di Quarta e la conduzione di Maria Corso.









Luogo: Teatro Sant’Eugenio

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 10/04/2025

Data Fine: 10/04/2025

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.