Prende il largo ufficialmente oggi, con la presentazione del programma, presso la sede di Lni di Riposto, alla presenza del vicesindaco del comune di Riposto, Carmelo D’ Urso, il progetto di Educazione alla Legalità e cittadinanza attiva, nato in collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale Minori di Catania, nell’ambito di protocollo d’intesa siglato con il Ministero della Giustizia- Dipartimento della Giustizia minorile.





L’introduzione è stata curata, in tandem, dall’ istruttore Ignazio Conticello e dal vice presidente Filippo Massari, che si sono soffermati sui valori di Lega navale, sulla tutela ambientale e sulla cultura marinaresca, suscitando molto interesse tra i ragazzi presenti.

La socia di Lega navale Grazia Russo ha consegnato ai giovani le magliette “I Guardiani del mare”, un brand creato e studiato per cambiare punto di vista, perché, diventare guardiani, significa avere responsabilità in prima persona, scegliere di proteggere l’ambiente e il mondo marino, cambiare visione e diventare guardiani significa impegnarsi e aprirsi ai valori del mare e trovarne ispirazione per la scelta di un futuro migliore.





Dall’ 08 aprile al 14 settembre 2025, Lega navale di Riposto sarà impegnata nella realizzazione di questo progetto di “Educazione alla legalità e cittadinanza consapevole”. Si tratta di percorso progettuale, rivolto a minori e giovani adulti seguiti dall’Ussm, dedicato alle tematiche inerenti a “pace e diritti umani”, “educazione ambientale”, “rispetto delle diversità/unicità”, “educazione alla legalità e cittadinanza responsabile”, “dipendenze e salute”, attraverso cicli di incontri settimanali, esperienze laboratoriali, navigazione diretta, visione di cortometraggi, incontri di testimonianza con referenti significativi per gli argomenti affrontati e tanto altro.





Valore aggiunto e tema trasversale degli incontri, nello spirito della mission di Lega navale, saranno l’ambiente marino e la navigazione.

Al progetto collaborerà anche l’Accademia delle Belle Arti di Catania.

L’ evento conclusivo è previsto per il 14 settembre e costituirà un importante momento di restituzione dei “significati” delle esperienze condivise dal gruppo di giovani coinvolti e di rilancio verso il consolidamento dei valori su cui si fonda la civile convivenza.



Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

