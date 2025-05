Prende il via con un momento pieno di emozione la stagione culturale 2025 di piazzetta Bagnasco. S’intitola “Eco di voci libere” l’evento in programma alle 18 di martedì 13 maggio che avrà come protagoniste tre giovani donne rifugiate che hanno partecipato all’evento “My voice for you”, promosso domenica 11 maggio al Teatro Politeama dall’associazione musicale culturale “Aeolian Aps”,

Un progetto che ha ribadito come e perchè «ogni nota deve essere un atto di resistenza, ogni voce un messaggio di speranza, un inno corale a chi non può più parlare, un abbraccio sonoro per restituire dignità e ascolto, la negazione dei diritti in un canto di libertà».

Negazione che in questo momento le donne afgane vivono a causa delle leggi promulgate in tal senso dal governo dei talebani.

A portare la loro testimonianza, martedì pomeriggio in piazzetta Bagnasco, saranno: Elena Yaqubee, musicista, rifugiata in Germania; Samira Karimyar, atleta rifugiata in Portogallo; Haida Salanqi, studentessa.

Interverranno: Monica Faja, Rossella Bonomo, Rosellina Segreto e Lydia Giannitrapani, promotrici del progetto che, dopo avere consegnato una borsa di studio a Elena Yaqubee per consentirle di proseguire i suoi studi musicali, andrà avanti con altri obiettivi, ma continuando sempre a difendere e sostenere le donne afgane, combattendo l’Apartheid di genere.

Gli eventi in piazzetta Bagnasco sono promossi dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, PALERMO

