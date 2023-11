Your browser does not support the video element.

La Home Restaurant Hotel propone alcune delle oltre 50 esperienze di ristorante casalingo in Sicilia presenti nella piattaforma. Da Nord a Sud della Sicilia con presenza nelle splendide Isole Eolie la Home Restaurant Hotel offre la possibilità di vivere un esperienza in Home Restaurant. La Sicilia, la più grande isola del Mediterraneo, ha oltre 1000 km di coste. E’ bagnata dal Tirreno a Nord, dal Mediterraneo a Sud e dallo Ionio a Est. Lo stretto di Messina la separa dalla Calabria, mentre il Canale di Sicilia, un braccio di mare di 140 km, la separa dall’Africa (fonte Skuola.net) Nel 2024 andrà in onda la seconda stagione di Home Restaurant Experience e sono già tanti gli homers candidati ed oggi vi porteremo in 3 città siciliane per conoscere meglio e da vicino 3 Home Restaurant:

Home Restaurant Da Gabriele

Home Restaurant Vitalba

Home restaurant Da..Ricetta

Home Restaurant Da Gabriele

In una piccola cittadina nel centro della Sicilia, circondata da innumerevoli siti archeologici e luoghi di interesse storico-culturale, nasce il nostro Home Restaurant. La mia famiglia è lieta di aprire le porte della nostra casa di campagna di stile rustico, semplice e accogliente con pareti tappezzate da antichi oggetti restaurati e dove la cura dei dettagli mette in risalto la passione per la “Tradizione”. Da sempre mi dedico alla cucina per passione, recuperando antiche ricette della tradizione pietrina e siciliana in generale. Si tratta di pietanze semplici che variano secondo stagione. Siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti regalando momenti di convivialità e assaporando gusti ed alimenti tipici del territorio. Eh sì, il cibo per noi è un importante momento di aggregazione, di condivisione… uno scambio di emozioni…

Home Restaurant Vitalba

Mi chiamo Vitalba, il mio stile di vita si basa anche sull’ospitalità per questo da circa cinque anni gestisco il mio B&B: “A CASA DI COSO”. Per noi siciliani il miglior modo per essere ospitali è quello di riunirsi a tavola e condividere il cibo: per questo motivo ho deciso di avviare l’Home Restaurant chiamandolo “Vitalba cucina”. Tutti i nostri piatti sono preparati con gli odori e tutto quanto offre il mio orto. La mia cucina si ispira alle ricette tradizionali tramandatemi da mia madre e mia nonna. L’Home Restaurant è all’interno del B&B e si trova in un tipico “baglio siciliano” dove gli ospiti possono gustare i nostri piatti, all’aria aperta, nella massima tranquillità. I soggiorni presso la nostra struttura diventano imperdibili occasioni per visitare i siti più suggestivi che si trovano a pochissimi chilometri da noi, come l’isola di Mothia e le saline dove è possibile ammirare dei tramonti unici al mondo. Senza dimenticare la vicinissima città di Marsala famosa per il vino, numerose sono le cantine che si trovano a meno di 5 chilometri dalla nostra struttura.

Home Restaurant Da…Ricetta

Cettina è una Siciliana Doc, Strombolana adottiva da più di 50anni con una grandissima passione per la cucina. Gli ospiti assaggeranno rigorosamente piatti della tradizione Siciliana ed Eoliana. Sarete accolti nel nostro terrazzo all’aperto, immersi nel verde. Non ci sarà mai un menu fisso, poiché trovandoci su un’isola, si lavorerà esclusivamente con pesce freschissimo e locale ( perciò diciamo che il menu sarà prevalentemente dettato da ciò che i pescatori pescheranno la mattina) È possibile però (con anticipo) fare qualche richiesta particolare! Cettina è un host che vi metterà completamente a vostro agio e vi tramanderà la sua passione per la cucina!

