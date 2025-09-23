Oltre 6 milioni di italiani convivono con una patologia oculare: un terzo affronta una riduzione della vista invalidante. La salute degli occhi in Italia non è buona e potrebbe presto venire alla luce un’emergenza, per ora “silenziosa”. I pazienti spesso attendono mesi, se non anni, per una prima visita oculistica o per un intervento di cataratta e ciò accade in tutta Italia. In Sicilia lo scenario assistenziale e di presa in carico dei pazienti è nel complesso positivo, sebbene presenti ancora – in alcune realtà – margini di miglioramento. Un quadro In evoluzione analizzato a Palermo in occasione della quinta tappa regionale, dopo Bari, Roma, Genova e Milano, della campagna per la prevenzione e il trattamento dei disturbi e patologie oculari La salute dei tuoi occhi non perderla di vista, promossa da APMO – Associazione Pazienti Malattie Oculari, in collaborazione con AIMO – Associazione Italiana Medici Oculisti e SISO – Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Intergruppo parlamentare “Prevenzione e cura delle malattie degli occhi” e di altre 18 Associazioni dei pazienti e Società scientifiche.





L’iniziativa, presentata all’Assessorato regionale della Salute, ha visto la partecipazione dell’assessora Daniela Faraoni: “Possiamo fare molto se riusciamo a costruire solide alleanze con i professionisti. L’obiettivo è definire una “mappa di cura” che consenta di intervenire in modo precoce, e soprattutto preventivo, attraverso una rete di relazioni che parta dai territori più prossimi ai cittadini – ha dichiarato – La prossimità è infatti un elemento chiave: garantire cure vicino ai cittadini significa non solo equità di accesso, ma anche uniformità nelle relazioni professionali, sanitarie e sociali. Ogni ospedale di prossimità dovrà essere riorganizzato e valorizzato come presidio, capace di offrire servizi sicuri e adeguati”.





Punto di riferimento la Carta della Salute dell’Occhio, realizzata da APMO e frutto di un intenso lavoro sinergico: “Investire in Oculistica significa investire in salute dei pazienti e in risparmio per il sistema sanitario. La campagna nazionale “La salute dei tuoi occhi non perderla di vista” ha lo scopo di sensibilizzare e informare i pazienti e le Istituzioni – ha dichiarato Francesco Bandello, presidente APMO – L’oculistica è una specialità penalizzata, non è una priorità nell’agenda istituzionale nazionale in quanto le patologie oculari non mettono a rischio la vita dei pazienti; eppure, la vista è il senso più importante, tant’è vero che nel cervello occupa uno spazio preponderante rispetto a qualsiasi altro organo di senso, perché ha un ruolo fondamentale nell’economia dell’esistenza di tutti gli individui, e la sua qualità condiziona fortemente la qualità di vita della persona”.





Numerosi gli interventi: Teresio Avitabile, presidente SISO; Michele Allamprese, Direttore Esecutivo APMO; Pasquale Aragona, ordinario Oftalmologia, Università di Messina; Vincenza Bonfiglio, ordinario di Oftalmologia, Università di Palermo; Fabiana D’Esposito, Ricercatore Università Kore, Enna; Caterina Gagliano, ordinario di Oftalmologia, Università Kore, Enna; Antonino Pioppo, Direttore Oftalmologia ARNAS Civico Palermo; Antonello Rapisarda, Vicepresidente MOA; Salvatore Torregrossa, direttore UOC Villa Sofia Cervello, Palermo; Maria Vadalà, associato Oftalmologia Università di Palermo.

Una delle patologie oculari trattate nella Carta è la cataratta, che nelle sue varie forme coinvolge il 60-70% delle persone sopra i 70 anni, percentuale che supera l’80% negli ultraottantenni. Un capitolo fondamentale delle patologie oculari riguarda la maculopatia senile e la retinopatia diabetica, i cui numeri in termini di prevalenza e incidenza sono in costante crescita. Un’altra emergenza è rappresentata dalla miopia che è un forte aumento in età pediatrica.

