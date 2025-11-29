Palermo, 28 novembre 2025 — Si è svolta ieri mattina, nella Sala dei Dipinti dei Giardini del Massimo a Palermo, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 di Panettone d’Autore, il contest che celebra la pasticceria siciliana contemporanea tra tradizione, ricerca e grandi lievitati, organizzato dal collettivo creativo FlexUp. L’appuntamento, moderato dal giornalista Roberto Tedesco, ha ufficialmente aperto i lavori che condurranno alla finale in programma domenica 30 novembre a Termini Imerese, all’interno della manifestazione Dolce Termini, dove pubblico e giuria valuteranno i panettoni in gara fino alla proclamazione del vincitore.

L’appuntamento di domenica sarà il cuore dell’intera manifestazione: Dolce Termini si svolgerà dalle 17:00 alle 22:00 e ospiterà la gara ufficiale tra le 18:00 e le 20:30, con degustazioni, momenti di intrattenimento, valutazioni tecniche e la premiazione finale. Il pubblico potrà assaggiare i panettoni in gara e assistere in diretta al lavoro della giuria. La serata si concluderà con l’elezione del Miglior Panettone d’Autore 2025 e con l’assegnazione del Premio per il miglior Packaging. Dopo una precedente edizione che ha registrato migliaia di degustazioni, numerose varianti creative e una forte partecipazione anche sui social, quest’anno si preannuncia un appuntamento ancora più ricco atteso da appassionati, professionisti e curiosi.

Ad aprire gli interventi è stata Viviana Raja, Consigliera comunale di Palermo, che ha sottolineato come il panettone sia diventato negli ultimi anni un simbolo identitario oltre che gastronomico.

“Il panettone è passato dall’essere un dolce stagionale a rappresentare una vera eccellenza territoriale. Le varianti sono ormai tantissime e tutte espressione di creatività. Eventi come questo generano valore, perché oggi il turismo vive anche di esperienze enogastronomiche. Per me, che sono termitana, è un orgoglio vedere Termini Imerese protagonista. La bellezza ha senso quando si condivide e quando esce oltre i confini del proprio comune”.

Il Maestro pasticcere Mauro Lo Faso ha offerto poi una lettura tecnica della qualità di un panettone “Si valuta già dall’aspetto, perché lievitazione e cottura parlano subito. Poi conta la struttura interna, il profumo, e infine la degustazione. È un prodotto complesso, il risultato cambia ogni anno perché cambiano acqua, farina, temperatura. Per questo l’ingrediente principale è la conoscenza: capire l’impasto, riconoscere i tempi, accettare la variabilità naturale”.

Lo chef stellato Michelin Nino Ferreri ha evidenziato la crescita del livello in gara rispetto alla precedente edizione “La carta vincente per fare un buon panettone può sembrare scontata ma non lo è, quando si usa già una materia prima di qualità unita poi alla professionalità dei vari pasticceri esce fuori sicuramente qualcosa di importante. Per me è un ritorno. Lo scorso anno ero in giuria, quest’anno sento un’energia ancora più alta. Sarà una sfida bella e combattuta”.

Sul tema della formazione è intervenuto Domenico Di Bella, Ambasciatore della cucina italiana a Parigi e rappresentante della Nazionale Italiana Cuochi “L’arte dei lievitati è uno studio continuo. Lavoriamo affinché le scuole e i ragazzi coltivino competenze vere. Materia prima di qualità, tecnica, tempo e formazione: è lì che nasce un grande prodotto”.

La pastry chef e docente Valentina Laudicina ha posto l’attenzione su tecnica e pazienza “Gli ingredienti sono fondamentali, ma servono studio, cura, lavorazione precisa e attesa. Il panettone è un equilibrio lento”.

Non sono mancati gli interventi degli organizzatori, Andrea Ciuro, ha raccontato la macchina che sta dietro il concorso “Dietro c’è lavoro, confronto, stress, ma anche risultati. Il livello cresce ogni anno e siamo già al lavoro per un’edizione ancora più ambiziosa”. Ed infine Antonio Liuni ha rilanciato l’appuntamento del 30 novembre “Quest’anno il contest, per la prima volta, sarà aperto su strada. Speriamo in un bel tempo perché vogliamo condividere gara, degustazioni e premiazioni con tutti. Sarà una festa per la città”.

Domenica 30 Panettone d’Autore 2025 animerà Termini Imerese con degustazioni, talk, esibizioni dei maestri pasticceri e il momento più atteso: la proclamazione del miglior panettone d’autore dell’anno. L’evento è aperto al pubblico.





