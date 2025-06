È tutto pronto per la 26ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, in programma i prossimi 4, 5 e 6 luglio. La storica gara automobilistica, tra le più attese del panorama motoristico siciliano, è stata presentata ieri sera nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre, alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo sportivo e appassionati. A fare gli onori di casa il sindaco di Giarre Leo Cantarella, che ha sottolineato il valore simbolico e identitario della manifestazione per tutto il territorio. “La Cronoscalata – ha detto – rappresenta non solo una competizione sportiva di rilievo, ma anche un’occasione per far conoscere il nostro territorio e accogliere centinaia di visitatori ogni anno. E poi fa parte ormai della nostra identità. Quest’anno sarà la 26ª edizione e siamo felici di ospitarla, insieme ai comuni di Milo e Santa Venerina, nel nostro territorio”.

Presenti anche l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina, i sindaci di Milo e Santa Venerina, rispettivamente Alfio Cosentino e Antonio Raciti, gli assessori allo Sport del Comune di Giarre e di Santa Venerina, Giuseppe Cavallaro e Rosario Mario Di Maria, e il direttore di gara Lucio Bonasera. “E’ una manifestazione storica che fa parte dell’identità del territorio ionico – ha detto l’assessore Messina – Un evento entrato nella memoria e nel cuore di tutti i siciliani non solo degli appassionati sportivi. Rappresenta anche un’occasione di sviluppo economico e attrattiva turistica. Complimenti agli organizzatori e agli amministratori, che portano avanti questa manifestazione nonostante le difficoltà”.

Organizzata dall’Automobile Club di Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, la gara si conferma evento di punta nel calendario motoristico del Sud Italia. “È un grande traguardo essere arrivati alla ventiseiesima edizione – ha affermato il presidente della Scuderia Giarre Corse, Orazio Maccarrone – segno di una passione che si rinnova, di una macchina organizzativa sempre più solida e di un legame profondo con il territorio. Abbiamo già superato le 100 iscrizioni e questo significa che la gara continua ad essere attrattiva”.

A intervenire anche il vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale, Giuseppe Trovato, che ha ricordato come la Cronoscalata sia valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato Siciliano e per il Campionato Italiano Bicilindriche. “Ringrazio le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine per la loro vicinanza – ha sottolineato – Si tratta di una gara ormai super titolata. Ricordo che la corsa è inserita anche nel Trofeo dell’Etna, insieme alla Catania-Etna e alla Linguaglossa-Piano Provenzana. Un ringraziamento particolare devo farlo al nostro delegato sportivo Paolo Currò e al nostro direttore Ines Di Lio, che in sinergia fanno un lavoro preziosissimo dietro le quinte”. A collaborare all’organizzazione anche la Città Metropolitana di Catania, i Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina e la Pro Loco di Milo, in una sinergia che conferma l’importanza dell’evento per l’intero comprensorio.

La gara si snoderà su un tracciato tecnico di circa 6 km, con partenza da Giarre, attraversamento di Santa Venerina e arrivo a Milo. La Cronoscalata sarà chiusa al pubblico lungo il percorso per ragioni di sicurezza, ma verrà trasmessa in diretta televisiva su Etna Channel (canale 199) e in streaming sul canale YouTube Naxos Proracing e sui canali social ufficiali, grazie alla produzione curata da Giesse Produzione.

