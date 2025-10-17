“La IV stagione di Sguardi è dedicata alla nuova drammaturgia e agli autori under 35 perché crediamo nei giovani e nel loro potenziale per ritrovare connessioni autentiche e punti di vista sempre nuovi”. Così l’attore e regista Massimo Giustolisi, insieme all’attrice e conduttrice Martina Torrisi, dai microfoni di Teatro Bis, all’interno dall’Istituto Leonardo Da Vinci, ha svelato il cartellone della nuova stagione di “Sguardi” dell’Associazione Buio in Sala.

“Sarà un anno ricco e pieno di “Sguardi”- dichiara Massimo Giustolisi fondatore dell’Associazione Buio in Sala insieme all’attore e regista Giuseppe Bisicchia- che si divideranno in tre stagioni: Sguardi”, dedicato alla nuova drammaturgia, “Piccoli Sguardi” per i bambini e le famiglie e “Sguardi- Scuole a Teatro” per avvicinare gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai grandi autori del nostro teatro per soddisfare le esigenze e le richieste di tutto il nostro variegato pubblico, affinché ogni singolo spettatore, dai bambini agli adulti, possa scegliere la migliore offerta possibile capace di unire contemporaneità e tradizione”.





Ogni spettacolo, in scena da ottobre a maggio, si pone il compito di veicolare messaggi socio educativi su temi attuali attraverso la funzione pedagogico- culturale del teatro.

Cinque gli spettacoli di “Sguardi” dedicati alla nuova drammaturgia: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre si inaugurerà la stagione con “La Sposa e la Melagrana”, scritto e diretto da Giuseppe Lanza con la supervisione di Simone Santagati; Venerdì 19, sabato 20, domenica 21 dicembre si continua con lo spettacolo “Gente Spaesata” scritto e diretto da Sofia Russotto; Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà la volta del Collettivo V.A.N con “Agamenn-Man”; il 20, 21 e 22 febbraio, sempre durante il fine settimana, si proseguirà con “Cartastraccia” dell’autrice Giulia Ricciardolo e la regia e supervisione di Diletta Borrello; concluderà la stagione dedicata alla nuova drammaturgia lo spettacolo “Un demone in salotto” di Matteo Castiglia con la regia di Marina La Placa in scena venerdi 8, sabato 9 e domenica 10 maggio.

Il cartellone “Piccoli Sguardi” dedicato al teatro per l’infanzia s’inaugurerà sabato 25 e domenica 26 ottobre con “Pollicina” scritto e diretto da Laura Torrisi; a grande richiesta il musical “Il ritorno di Hansel e Gretel” scritto da Giuseppe Bisicchia autore anche della regia in tandem con Massimo Giustolisi e le musiche di Ettore D’Agostino e le coreografie di Giorgia Torrisi Lo Giudice in scena, stavolta al Teatro Ambasciatori, lunedì 1 dicembre; domenica 18 gennaio sul palco di Teatro Bis si proseguirà con “Isidoro e le tre melarance”





scritto e diretto da Luca Iacono; sabato 14 e domenica 15 febbraio per i bambini di tutte le età andrà in scena “Alla ricerca di Re Artù” scritto e diretto da Matilde Russo e Donata Urso con la supervisionedi Massimo Giustolisi; sabato 28 e domenica 29 marzo sarà la volta di “Il baule incantato” scritto da Giovanni Pistone e Asia Caruso autrice anche della regia con la supervisione di Andrea Luvarà; sabato 18 e domenica 19 aprile andrà in scena “I fabbricanti di fiabe” scritto e diretto da Paolo Zagame con la supervisione di Daniele Virzì.

Per il cartellone “Sguardi- Scuole a Teatro” gli spettacoli in programma andranno in scena tutti al Teatro Ambasciatori: lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio andrà in scena “Decameron” da Giovanni Boccaccio con l’adattamento di Irene Tetto, la regia di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi e le musiche originali di Emanuele Toscano; lunedì 23 febbraio andrà in scena da Verga la novella “Rosso Malpelo” scritta e diretta da Anastasia Caputo con le musiche originali di Emanuele Toscano; ultimo appuntamento per le scuole da martedì 17 a giovedì 19 marzo con uno speciale serale venerdì 20 marzo con “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello diretto da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi.





“Ogni spettacolo messo in scena- concludono Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Giovanna Sesto, responsabiledelle pubbliche relazioni e Silvana D’Anca, presidente di Buio in Sala- è frutto di una particolare ricerca di ciò che realmente vogliamo trasmettere al pubblico e ai nostri allievi con una particolare attenzione al presente con la rappresentazione dei testi, vincitori di un bando emanato dalla nostra associazione, scritti da autori under 35 senza dimenticare la particolare rivisitazione delle fiabe e la creazione di storie originali che veicolino messaggi socio educativi sui temi attuali perchè crediamo nella fondamentale funzione pedagogico- culturale del magico gioco del teatro”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.