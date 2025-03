Creare un evento di riferimento per tutti gli operatori e le realtà impegnate nella transizione verso un futuro sostenibile. È questo l’obiettivo con cui è stata presentata alla Camera dei Deputati la XVII edizione di ECOMED Green Expo del Mediterraneo , il salone che rappresenta un punto d’incontro imprescindibile tra domanda e offerta di idee e tecnologie volte a promuovere sostenibilità e circolarità, che si terrà dal 15 al 17 aprile a Catania , presso SiciliaFiera.

Nata ormai sedici anni fa, la fiera è diventata nel tempo una piattaforma d’eccellenza capace di creare una rete tra i settori più strategici del Made in Italy con stakeholders, istituzioni e aziende dell’intero bacino mediterraneo. L’evento non solo favorisce lo scambio di conoscenze e il trasferimento delle migliori pratiche, ma incide in maniera significativa sul rinnovamento della Regione Mediterranea, contribuendo alla transizione ecologica, energetica e digitale.

L’importanza di ECOMED risiede nel riuscire a rappresentare un momento di crescita e confrontarsi sui temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, grazie alle aziende espositrici che promuovono soluzioni all’avanguardia in ambiti come il ciclo dell’acqua, la gestione dei rifiuti, le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e la rigenerazione territoriale.

L’edizione dello scorso anno ha registrato 11.000 presenze e la partecipazione di 325 aziende , indicatori che testimoniano il successo e l’importanza della manifestazione. Quest’anno, i numeri sono in crescita, a conferma della sempre maggiore rilevanza di ECOMED sia a livello nazionale che internazionale.

“Ecomed è diventato, negli anni, un appuntamento nazionale che qualifica sempre più la capacità di attrazione del nostro territorio con una forte proiezione mediterranea. Uno spazio in cui stakeholders, istituzioni e aziende si incontrano per scambiarsi idee e ragionare sui temi – attualissimi – dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. Sono particolarmente fiero oggi di presentare alla Camera la XVI edizione e auguro agli organizzatori tutto il successo che meritano” le parole dell’On . Giuseppe Castiglione a margine della conferenza stampa.

“L’evoluzione di ECOMED riflette l’importanza di integrare le migliori soluzioni tecnologiche con un approccio globale alla sostenibilità. L’evento è il crocevia ideale per stimolare nuove collaborazioni e rafforzare il network tra imprese, istituzioni e professionisti, catalizzando un cambiamento reale e positivo nel nostro sistema Paese” commenta Corrado Clini, Presidente onorario del Comitato scientifico di ECOMED .

La nuova edizione di ECOMED Green Expo del Mediterraneo si preannuncia ricca di contenuti e iniziative, per promuovere soluzioni all’avanguardia e disegnare il futuro della mobilità sostenibile e della rigenerazione del territorio. L’evento svolgerà un ruolo fondamentale nel facilitare la transizione ecologica, energetica e digitale, rafforzando il posizionamento della Sicilia come hub energetico europeo e promuovendo il baricentro dell’economia circolare verso il Sud.

Attraverso questa cornice internazionale, la piattaforma promuove e mette in contatto alcune tra le principali e più innovative esperienze e realtà nazionali e internazionali, attribuendo la giusta rilevanza a chi si trova oggi impegnato a promuovere la transizione ecologica, energetica e digitale nel ciclo dell’acqua, dei rifiuti, delle fonti energetiche rinnovabili, della mobilità sostenibile e della rigenerazione del territorio. Tali settori strategici, in questa regione, vengono troppo spesso ostacolati da ritardi, crisi ed emergenze ma rappresentano, oggi, un’opportunità unica che, grazie agli ingenti fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Sud 2030, potranno accrescere la propria competitività e rafforzare l’intero sistema-paese.

Il Salone rappresenta, altresì, una vetrina unica, nel centro del Mediterraneo, anche per le soluzioni tecnologiche ed i materiali più innovativi per il comfort abitativo, per la circolarità nel settore delle costruzioni e demolizioni, per le azioni di recupero urbanistico, per la bioedilizia, per il risparmio idrico ed energetico, per la protezione sismica, per la domotica e la sicurezza e per tutto quanto sia finalizzato a migliorare la qualità di vita delle persone nei diversi “AMBIENTI”. ECOMED è soprattutto questo. Alla luce delle esperienze maturate nel corso dell’attività ultradecennale, il Salone rappresenta oggi un “ponte permanente” tra la Sicilia ei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nel solco dell’economia circolare e della condivisione delle buone pratiche per attuarla.

