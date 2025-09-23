Ieri pomeriggio, presso la “Sala degli Oratori” di Palazzo Moncada a Caltanissetta, si è svolto il convegno “Prendiamoci cura della nostra Sicilia”, organizzato dal Prof. Ferdinando Rovello, dedicato alla presentazione del disegno di legge sull’applicazione della sussidiarietà circolare, così come previsto dall’art.118 com.4 della Costituzione Italiana. Un bel confronto con esperti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, che ha confermato l’importanza di promuovere forme innovative di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore, nel segno della corresponsabilità e della coesione sociale.





“L’applicazione di questo modello in Sicilia è un tema di grande rilevanza per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio – commenta l’On. Rosellina Marchetta, firmataria del d.d.l.,Nelle prossime settimane presenterò il disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana per iniziare l’iter legislativo necessario. Questa proposta potrà offrire uno strumento concreto a supporto di una governance condivisa e orientata al bene comune. Un ringraziamento al Prof. Rovello per l’impegno e la dedizione nel promuovere questa importante tematica”.

Luogo: Palazzo Moncada, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.