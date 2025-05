Si è tenuta presso il Municipio di Bisacquino la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Borgo Film Fest – Premio Frank Capra, alla presenza del sindaco Tommaso Francesco Di Giorgio e dell’ideatrice e direttrice artistica Elena Costa.

Il festival, in programma dal 15 al 18 maggio 2025, si conferma come un appuntamento culturale di rilievo per il territorio, capace di unire il linguaggio cinematografico alla valorizzazione dei borghi e dell’identità siciliana.





Un’edizione ricca di contenuti, che si aprirà giovedì 15 maggio con un laboratorio di cittadinanza ecologica curato da Marevivo Sicilia e proseguirà con la proiezione dei cortometraggi in concorso, provenienti da tutto il mondo e selezionati per la loro qualità narrativa e visiva.

Il programma si snoda tra proiezioni, incontri con autori, talk tematici e iniziative esperienziali:

Venerdì 16 maggio, ampio spazio alla letteratura con la presentazione del libro “Quel fazzoletto color melanzana” di Arianna Mortelliti, seguita dal talk “La Sicilia narrata da Camilleri e Pietro Germi” e dalla proiezione del film fuori concorso “La scomparsa di Patò” di Rocco Mortelliti.

Sabato 17 maggio, protagonisti saranno i laboratori di narrazione identitaria e gli effetti speciali, con un talk dedicato al VFX a cura di Claudio Bellizzi (EDI), e un collegamento con il regista Max Leonida dagli Stati Uniti.

In serata, il cortometraggio memorial “Raimondo Ruggieri, una storia vera” sarà presentato dalla regista Maria Francesca Tona insieme a ospiti d’eccezione.





Domenica 18 maggio, il festival si chiuderà con una “Bisacquino experience”, il Blue Carpet, una digital cinema experience in piazza Triona e il Gran Galà di premiazione, presentato da Sasà Salvaggio e Olga Galluzzo.

Madrina della manifestazione sarà l’attrice e modella Tania Bambaci, che accompagnerà la cerimonia finale e i momenti di celebrazione dell’edizione 2025, insieme al gruppo folk “Cantu e Cuntu” e all’artista Nicola Puleo.

“Questa seconda edizione è un passo avanti nella costruzione di una rete culturale nei piccoli centri,” ha affermato Elena Costa. “Vogliamo restituire alle comunità un ruolo centrale nel racconto cinematografico, aprendo spazi di dialogo, memoria e futuro.”





Il Borgo Film Fest è realizzato con il patrocinio del Comune di Bisacquino, finanziato dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea nell’ambito del progetto PNRR “Bisacquino Borgo del Cinema e delle Arti”, con il sostegno di numerosi partner istituzionali, scolastici e privati.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

