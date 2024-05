Al cospetto di un selezionatissimo pubblico, è stato presentato ieri a Palermo, nei locali della sede del Coni Sicilia, il corso di formazione per “Personale trainer”.



Numerose le slides del corso, organizzato dalla Scuola Nazionale dello Sport Libertas, sono state dettagliatamente descritte dal professore Giuseppe Mangano, presidente del Comitato Regionale della Libertas Sicilia.

Il corso, le cui lezioni pratiche si svolgeranno presso i più qualificati Centri Sportivi Libertas di Palermo mentre quelle teoriche saranno ospitate nei locali del Coni Sicilia in via Notarbartolo, inizierà il prossimo 25 maggio per concludersi il 22 giugno con gli esami finali. Quaranta le lezioni frontali, altrettante quelle dello studio individuale che si concluderanno con le sessanta ore previste dal tirocinio.

Al corso sono ammessi a partecipare i tecnici già qualificati e per i quali la frequenza viene considerata formazione continua utile per l’aggiornamento obbligatorio così come previsto dal Sistema Nazionale di qualità del Coni.

All’interno delle ore del percorso formativo, che saranno svolte da formatori nazionali, è infine previsto un corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation), supporto di base delle funzioni vitali, che prevede procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico indispensabile nel soccorso a chi è in arresto cardiaco.

Luogo: Sede Coni Sicilia, Via Emanuele Notarbartolo, 1/G, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.