L’associazione Rinascendo Odv, con il gratuito patrocinio dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Rodolico” San Marco, organizza il 7°corso base per volontariato socio-sanitario ed il 7° corso per clownterapia di corsia. Si tratta di corsi assolutamente gratuiti, rivolti a tutti coloro che desiderano mettere a disposizione, gratuitamente, in corsia, il loro tempo. I corsi sono promossi dall’ associazione di volontariato “Rinascendo”, in collaborazione con l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G.Rodolico” San Marco. Responsabile scientifico dei corsi è il vicepresidente di Rinascendo Daniel Giuffrida.

La presentazione e l’inaugurazione dei corsi è in agenda, venerdì, 9 febbraio, alle 15.30, presso l’aula 2 edificio 4 del Policlinico, “G. Rodolico”.

Le lezioni, previste per: il 9,16,23 febbraio e 1,8,15 e 22 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, presso l’aula 2 dell’edificio 4 del Policlinico San Marco, saranno tenute da personale qualificato ed esperto ovvero: medici, specialisti, clown professionisti, delle aziende convenzionate con Rinascendo e La Casa del Sollievo, presiedute da Angela Leonardi.

Alla fine del percorso formativo verrà sostenuta una prova di idoneità e uno stage formativo all’interno dei Centri convenzionati e sarà rilasciato un attestato.

“Il volontario negli ambienti sanitari -afferma la presidente di Rinascendo, Angela Leonardi- è una risorsa indispensabile, per offrire agli ammalati calore umano, ascolto e aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e lo scoraggiamento. L’impegno del volontario si limita all’ascolto, alla presenza discreta e disponibile, collabora con gli operatori sanitari ad umanizzare gli ospedali. Siamo veramente felici – conclude Angela Leonardi- di formare chi desidera essere parte della nostra associazione, di coinvolgere tanti aspiranti volontari che hanno del tempo e la voglia di donare a chi soffre in maniera incondizionata.”.

Per iscriversi ai corsi gratuiti basta chiamare ai numeri: 347/1221662-348/7854239.

Catania, 09.01.2023 U.S/P.T

Luogo: ASSOCIAZIONE RINSCENDO , MASCALI, CATANIA, SICILIA

