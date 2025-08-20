Lunedì 25 Agosto ore 17:00 evento di presentazione dell’attività di stage in azieda, per i nostri allievi del corso di Addetto Amministrativo Segretariale a valere sull’Avviso 3 PAR GOL

Durante l’evento approfondiremo alcune tematiche relative alle Politiche Attive del Lavoro promosse dal Dipartimento Regionale della Formazione Professionale della Regione Siciliana





Programma:

Saluti istituzionali

– Salvo Fiore, Presidente dell’Associazione Progetto Giovani

– Stefania Fanara, Presidente dell’Associazione PiùServizi Sicilia

– Vito Rizzo, Sindaco di Balestrate

– Santino Cosentino, Sindaco di Trappeto

– Benedetto Lo Piccolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rettore Evola” di Balestrate





Apertura lavori

– Antonino Torregrossa, Coordinatore Provinciale dell’Associazione Progetto Giovani

– Riccardo Vescovo, Presidente della Coop. Soc. Terre delle Balestrate

– Alessia Lo Giudice, Tutor didattico del Corso

– Giuseppe D’Asaro, Docente del Corso





Chiusura lavori

Salvatore Fabbrizio, Coordinatore Regionale dell’Associazione Progetto Giovani





Modera i lavori

Cristina Saladino, Coordinatore delle Politiche Attive dell’Associazione Progetto Giovani

Luogo: Coop. Soc. Terre delle Balestrate, Via Palermo, 12, BALESTRATE, PALERMO, SICILIA

