Lunedì 25 Agosto ore 17:00 evento di presentazione dell’attività di stage in azieda, per i nostri allievi del corso di Addetto Amministrativo Segretariale a valere sull’Avviso 3 PAR GOL

Durante l’evento approfondiremo alcune tematiche relative alle Politiche Attive del Lavoro promosse dal Dipartimento Regionale della Formazione Professionale della Regione Siciliana


Programma:

Saluti istituzionali

Salvo Fiore, Presidente dell’Associazione Progetto Giovani

Stefania Fanara, Presidente dell’Associazione PiùServizi Sicilia

Vito Rizzo, Sindaco di Balestrate

Santino Cosentino, Sindaco di Trappeto

Benedetto Lo Piccolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rettore Evola” di Balestrate


Apertura lavori

Antonino Torregrossa, Coordinatore Provinciale dell’Associazione Progetto Giovani

Riccardo Vescovo, Presidente della Coop. Soc. Terre delle Balestrate

Alessia Lo Giudice, Tutor didattico del Corso

Giuseppe D’Asaro, Docente del Corso


Chiusura lavori

Salvatore Fabbrizio, Coordinatore Regionale dell’Associazione Progetto Giovani


Modera i lavori

Cristina Saladino, Coordinatore delle Politiche Attive dell’Associazione Progetto Giovani

Luogo: Coop. Soc. Terre delle Balestrate, Via Palermo, 12, BALESTRATE, PALERMO, SICILIA

