Verranno presentati al pubblico e ai media martedì 15 aprile 2025 alle ore 10.00, nella sala Novecento dell’Hotel Joli di Palermo, in via Michele Amari 11 (angolo piazza Ignazio Florio) i primi due volumi, dei dieci previsti, delle Opere scelte di Tommaso Romano curati dallo scrittore e giornalista Carlo Guidotti per la sua casa editrice Ex Libris.

Il primo volume raccoglie in seconda edizione il pensiero filosofico che prende nome dal neologismo Mosaicosmo coniato del pensatore palermitano, al suo settantesimo compleanno.

Il secondo volume raggruppa, in modo organico, gli incontri nodali e le biografie curate dello scrittore, editore di Thule e poeta, nell’arco della sua laboriosa e attiva esperienza di scrittura e di pensiero, dal titolo “Imprescindibili”, con introduzione di Andrea Scarabelli.

Verrà inoltre presentato il “Glossario del Mosaicosmo” elaborato da tre Intelligenze Artificiali e curato da Antonino Sala, edito anch’esso da Ex Libris.

L’incontro sarà introdotto dai giornalisti Teresa Di Fresco e Massimo Brizzi, con la partecipazione del critico Tanino Bonifacio

Luogo: Hotel Joli, michele amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

