Si è svolto ieri nella sede di AMTS Catania Spa un incontro di presentazione tra il nuovo CdA e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGLAUTOFERRO. I segretari delle O.SS Bonaventura, Moschella e Scannella hanno esposto le diverse criticità del settore, da anni rimaste irrisolte anche per la mancanza di collaborazione con la precedente governance.





Nel corso dell’incontro è stata ribadita la decisione di proclamare uno sciopero di 4 ore per il prossimo 10 marzo, per sottolineare la delicata situazione in atto tra azienda e personale. Il CdA di AMTS si è dimostrato disponibile ad accogliere le richieste dei rappresentati delle sigle sindacali, comunicando che valuterà la possibilità di sospendere gli ultimi ordini di servizio e di ridurre i turni troppo lunghi al personale di guida.

Il presidente del CdA AMTS Catania, Salvatore Vittorio, il suo vice Giuseppe Cannavò e la consigliera Simona Pavone, hanno infine comunicato che presto risponderanno alle richieste inoltrate ieri dalle sigle sindacali.

