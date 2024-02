Impegno sociale e profondità artistica trovano felice connubio in “Ibrido”, il disco di esordio della cantautrice Bruna Angelico, in arte Bruna.

Un disco in dodici tracce che sarà presentato e cantato in versione acustica il 25 febbraio alle 19 da Pablo bio e Vinili, il locale che vende album, ma non solo, il via Rutelli 11 a Palermo.

Una tracklist che lascia idee ben definite riguardo quanto ci apprestiamo ad ascoltare: la forte vena autoriale e l’introspezione vengono declinate attraverso scenari musicali eterogenei ed eclettici.

L’ingresso è libero. L’appuntamento è in collaborazione con Lo stato dell’arte.





Luogo: Pablo bio e vinili, vis Rutelli, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/02/2024

Data Fine: 25/02/2024

Ora: 19:00

Artista: Bruna

Prezzo: 0.00

